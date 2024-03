Burak Çevik is diplomaat van het jaar in Brazilië: ‘Ik wil mijn stem écht gebruiken’ Ministeries

Burak Çevik, beleidsmedewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de ambassade in Brasilia, won onlangs de onderscheiding ‘Diplomaat van het jaar’ voor zijn werk in Brazilië: ‘Ik wil mijn stem als diplomaat écht gebruiken.’

Vergroot afbeelding Diplomaat van het jaar ‘De prijs die ik heb gewonnen heeft te maken met mijn band met de media hier,’ vertelt Burak. Die waardering komt vooral omdat Burak de journalisten heel erg betrekt bij het werk van de Nederlandse ambassade. ‘Aan de ene kant zorg ik dat we journalisten op tijd inlichten en ze exclusieve interviews met ons kunnen doen. Dat is vooral voor onze eigen publiciteit. Daarnaast vind ik het heel erg belangrijk dat we ook buiten de hoofdstad aan de slag gaan. Bijvoorbeeld niet alleen naar het museum in de binnenstad, maar ook naar een tentoonstelling op een metrostation voor reizende arbeiders in de ‘satellietsteden’.’

Burak staat altijd stil bij de journalisten die de ambassade uitnodigt voor interviews en bij het organiseren van evenementen. Zijn dat vrouwelijke journalisten die heel veel haat ontvangen, omdat ze in een mannenwereld opereren of nieuws maken over gevoelige onderwerpen zoals ontbossing in het Amazonegebied? Is het een journalist van kleur, een inheemse journalist? ‘Zo probeer ik dieper na te denken over met wie we werken, maar ook het gesprek waar het land behoefte aan heeft’ vertelt hij. ‘Dit is nodig, omdat het aansluit op de boodschap van de huidige Braziliaanse regering, economische en sociale gelijkheid, naast onze prioriteiten op buitenlandbeleid.’

Vergroot afbeelding Buiten de hiërarchie om Omdat Fabiana Ceyhan, de president van de Braziliaanse Vereniging van Journalisten en Communicatoren in de Internationale en Diplomatieke Ruimte, een vriendin van Burak is, vroeg hij haar wel waarom hij de prijs – die jaarlijks wordt uitgereikt - ontving. ‘Ik wilde geen vriendenprijs. Ze verzekerde mij ervan dat het absoluut geen voortrekkerij was: mijn manier van schakelen waarderen de journalisten enorm.’

‘In dit land is er heel veel sprake van hiërarchie en status, niet alleen economisch maar ook sociaal. De manier waarop ik met de journalisten omga is volgens haar niet vanzelfsprekend. Ik denk dat dit wellicht komt door mijn achtergrond; mijn ouders zijn arbeidsmigranten, mijn moeder is schoonmaker en mijn vader vrachtwagenchauffeur. Hierdoor snappen we elkaar beter, buiten die hiërarchie om en komt mijn culturele sensitiviteit goed van pas.’

Vergroot afbeelding Nieuwe plek ‘Natuurlijk is het een eer om zo’n prijs te winnen, al zou de erkenning voor mijn medemenselijkheid vanzelfsprekend moeten zijn,’ sluit Burak af. ‘Ik heb enorm genoten van mijn tijd in Brasilia, die er binnenkort opzit. Voor mijn volgende plaatsing zou ik heel graag naar Noord-Afrika of het Midden-Oosten willen. Toch zit en blijft er inmiddels een stukje Braziliaanse cultuur in mij, die ik altijd met me mee ga dragen: pluk de dag, geniet van het leven.’