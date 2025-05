OneThird gaat voedselverspilling te lijf met slimme scanners Ministeries

Wereldwijd gooien we nog altijd een derde van al ons voedsel weg. ‘Bizar veel,’ vindt Marco Snikkers, oprichter van de startup OneThird uit Enschede. ‘Zeker als je je realiseert dat er op bepaalde plekken in de wereld serieuze voedseltekorten zijn. We kunnen een hoop van die verspilling voorkomen, namelijk met een snelle en slimme scanner die de houdbaarheid van groente en fruit op de dag nauwkeurig kan voorspellen.’

Dubbel doodzonde

OneThird heeft de missie voedselverspilling te lijf te gaan. ‘Bij versproducten komt dat meestal omdat we niet goed weten hoe lang een tomaat of aardbei nog vers en houdbaar is, waardoor het uiteindelijk te laat bij de distributeur of de winkel komt. Ergens in de keten worden dan hele vrachtwagens weggegooid.

Weet je hoeveel CO2-uitstoot dat betekent, laat staan hoeveel vers water we gebruiken voor voedsel dat we nooit consumeren? Dubbel doodzonde, nog los van het financiële verlies voor de teler.’

Bekend van advocadoscanner

Overtuigd dat hier iets aan gedaan kan en moet worden, richtte Marco in 2019 OneThird op en vond investeerders bereid om haalbaarheidsstudies te financieren. De startup won verschillende prijzen, waaronder die van het Oranje Handelsmissie Fonds (OHMF). Inmiddels is OneThird met 15 werknemers actief in 10 landen. En groeiende.

Ze zijn bekend van de avocadoscanner in de supermarkt, maar ze doen veel meer. Hoe gaat het bedrijf de strijd tegen voedselverspilling aan? Door naar de hele keten van groente- of fruitteler tot en met de consument te kijken.

Betere beslissingen

Klanten van OneThird zijn telers, distributeurs en retailers. Met de digitale informatie en rapportages die de houdbaarheidscanner oplevert kunnen klanten van OneThird veel betere beslissingen nemen. Marco geeft een voorbeeld: ‘Stel je bent een aardbeienteler en je afzetmarkt zit zowel in Nederland als de UK. Welke batches aardbeien stuur je naar de UK? Bij voorkeur die waarvan je zeker weet dat ze twee dagen langer vers en lekker zijn om de reis ‘te overleven’. De aardbeien die twee dagen minder hebben te gaan hebben zet je – met alle kwaliteitsgaranties – af in Nederland.’

Alles draait om de houdbaarheidsdatum

Makkelijk te bedienen scanners die draaien op AI en algoritmes kunnen nu al tomaten, aardbeien, avocado’s en bosbessen analyseren. Ze lezen als het ware de binnenkant en leveren real-time inzicht in de staat van de groente of het fruit. Door daarbij informatie over soort, seizoen, weersomstandigheden en logistieke gegevens te combineren, rolt er een houdbaarheidsdatum uit die er maximaal 1 dag naast zit.

Marco: ‘De tijd van voelen en raden naar houdbaarheid van groente en fruit is voorbij. Meten is weten. Met het real-time inzicht dat onze scanners opleveren heeft de hele keten - van teler via distributeur tot winkel en uiteindelijk de consument – voordeel.’

Vertrouwen bouwen

Uiteindelijk draait het om vertrouwen van de teler of distributeur, dat gaat stap voor stap. Vertrouwen in de werking van het door OneThird geleverde digitale systeem, en wat het hen oplevert. ‘Aangezien een vrachtwagen aardbeien grofweg 30.000 euro waard is, is het kostbaar als deze afgekeurd wordt.’

Tegelijkertijd betekent werken met dit systeem een aanzienlijke verandering in bedrijfsvoering. ‘We vragen nogal wat van onze klanten, zeker omdat het over de hele keten gaat,’ weet Marco. ‘We komen nu in de fase dat ze daadwerkelijk het systeem gaan gebruiken, best spannend.’

De grens over

Al vanaf de oprichting van OneThird in 2019 kijkt Marco over de grens. ‘Dat kan niet anders, het gaat om de hele keten. Avocado’s groeien nu eenmaal niet in Nederland. Ons werk is dus by default internationaal.’

Dat betekent dat al bij het pionieren en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies er een internationale blik was. ‘We zijn met drie man begonnen en hebben als startpunt Nederland genomen en de keten die achter tomaten, aardbeien, avocado’s en bosbessen zit. Dan kom je uit op Europa, Afrika en Zuid-Amerika.’

Focus vasthouden

Inmiddels werkt OneThird met klanten in heel Europa, Marokko, Zuid-Afrika en Peru. Daarbij heeft het Oranje Handelsmissiefonds zeker een rol in gespeeld. Marco moet er zelf nog steeds om lachen: ‘Onze inzet in 2022 bij het OHMF was om naar Amerika uit te breiden. Voor veel Tech bedrijven zijn de Verenigde Staten toch een soort walhalla. Maar gelukkig is dat door mee te doen aan het OHMF genuanceerd.’

De uitkomst van verschillende sessies, netwerkbijeenkomsten en gesprekken leverde het inzicht op: beter de huidige geografische focus houden. ‘Een heel waardevol inzicht: eerst bewijzen en bestendigen. Er daar hebben we onze handen vol aan.’

Tip, tricks en connecties

Als winnaar van het OHMF kregen Marco en zijn team toegang tot Evofenedex, een vraagbaak voor internationaal zakendoen. Handig om de juiste informatie over wetgeving en douanepapieren te krijgen. ‘Maar wat ik ook erg waardeer zijn de opgedane contacten met de andere partners van het OHMF. De kennis en ervaring bijvoorbeeld van soortgelijke start-ups die net een fase verder zijn. Kortom, tips en tricks en connecties, dat is wat OHMF OneThird opgeleverd heeft. En daar kan je echt wat mee.’

Droom: naam veranderen

Amerika staat voor OneThird voorlopig in de koelkast, maar er is meer dan genoeg werk aan de winkel. Zo is het doel is om 150 miljoen kilo voedsel te hebben gered in 2027. Die gegevens houden ze goed bij samen met hun klanten. Daarnaast wil OneThird de internationale standaard zetten in kwaliteitscontrole van groente en fruit, voor de hele keten. ‘Maar mijn echte droom,’ geeft Marco aan, ‘is de naam van mijn bedrijf te kunnen veranderen. Wat dat betekent dat we met z’n allen het beter dan nu doen. Een derde van voedsel verspillen is gewoon flabbergasting.’