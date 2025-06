Conflict Israël en Iran: updates Rijksoverheid Ministeries

Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. De kans op verdere escalatie is groot. De situatie in de regio is zeer onveilig en onvoorspelbaar. Op deze pagina verschijnen nieuws en updates over de situatie in het Midden-Oosten. Read this page in English. Bent u in Iran of Israël? Lees in het reisadvies voor Iran / Israël wat u moet weten, en wat u kunt doen.

Vergroot afbeelding Beeld: © SEPAH NEWS / AFP

Crisisorganisatie Buitenlandse Zaken sinds alle vroegte in touw

Update 13 juni, 14.06

De luchtaanvallen van Israël op Iran maken veel los, ook onder Nederlanders in en buiten Israël. Crisisteams binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sinds vannacht bezig om vragen te beantwoorden en Nederlanders verder te helpen.

Sinds half vier vanmorgen, toen de eerste meldingen van luchtaanvallen binnenkwamen, is de crisisorganisatie van Buitenlandse Zaken in actie. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels al contact gehad met zijn collega’s in Israël, Iran en Irak. Ook is er intensief overleg met de Israëlische en Iraanse ambassades in Nederland.

‘Onze eerste acties waren erop gericht een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is’, zegt crisiscoördinator Ilan Cohen. ‘Terwijl de luchtaanvallen nog bezig waren, was er contact met de Nederlandse ambassades en consulaten in Israël, Iran en Irak. Met als doel: zeker weten dat onze mensen ter plaatse veilig zijn.’

‘Alleen als onze eigen mensen veilig zijn, kunnen we Nederlanders in nood helpen’, zegt Cohen. ‘Het is net als in een vliegtuig: daar moet je eerst je eigen zuurstofmasker opzetten voor je iemand anders helpt.’

Nog geen hulpvragen

De Hoofddirectie Consulaire en Visumzaken monitort de veiligheidssituatie van Nederlanders in het Midden-Oosten nauwgezet. Vooralsnog hebben zich nog geen Nederlanders in nood gemeld bij Nederlandwereldwijd, het contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel komen bezorgde telefoontjes binnen van Nederlanders in Israël die zien dat hun vluchten gecanceld zijn.

Voor hen geldt het advies om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en zo goed mogelijk op de hoogte te blijven. Dat kan via het reisadvies en de Informatieservice van Nederland Wereldwijd. Ook is het contact center Nederland Wereldwijd 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Ambassade Tel Aviv gesloten

Achter de schermen volgen BZ-medewerkers de situatie op de voet. Zo monitoren Midden-Oostenspecialisten continu of het reisadvies voor landen in de regio moet worden aangescherpt.

‘Het reisadvies voor Iran is al rood, maar ook omringende landen lopen risico’s’, zegt Mark Versteden van de directie Noord-Afrika en Midden-Oosten. ‘Dus we maken voortdurend een inschatting hoe de situatie zich de komende uren en dagen kan ontwikkelen.’

In lijn met de instructies van de Israëlische autoriteiten is de Nederlandse ambassade in Tel Aviv vandaag gesloten. Het personeel van de ambassade is wel volop aan het werk. Dat geldt ook voor de ambassade in Teheran, die sowieso gesloten is vanwege het weekend (dat begint in Iran op vrijdag).

Bericht aan Nederlanders in Iran, Israël en de Palestijnse Gebieden via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken

Update 13 juni, 13.45

Ministerie van Buitenlandse Zaken in contact met Nederlanders in de regio

Update 13 juni, 11.52

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten, en staat in contact met Nederlanders in de regio.

Bent u in Iran, Israël of omringende landen? Meld u aan via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zo weet het ministerie waar u bent. Heeft u hulp nodig? Neem telefonisch contact op via +31 247 247 247.

Situatie Midden-Oosten: reacties van minister-president Schoof en ministers Veldkamp en Brekelmans

Update 13 juni, 10.04

Minister-president Schoof: “Alarmerende aanvallen in het Midden-Oosten. Nederland roept alle partijen op om de rust te bewaren en zich te onthouden van verdere aanvallen en vergeldingen. In het belang van de stabiliteit in de regio is onmiddellijke de-escalatie noodzakelijk.” Lees het bericht op X.

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken: “Grote zorgen over escalatie in het Midden-Oosten. Roep partijen op tot maximale terughoudendheid. Duurzame stabiliteit kan alleen bereikt worden door onderhandelingen.” Lees het bericht op X.

Minister Brekelmans van Defensie: “Zeer zorgelijk hoe de situatie in het Midden-Oosten verder escaleert. Nederland roept alle partijen op tot terughoudendheid. Het hoofd koel houden en de-escalatie is noodzakelijk. De veiligheid van onze militairen in de regio is mijn prioriteit. We monitoren dit nauwlettend.” Lees het bericht op X.

Nederlandse ambassade in Tel Aviv vandaag gesloten voor publiek

Update 13 juni, 06.45

In overeenstemming met de instructies van het Israëlische Home Front Command die de activiteiten in het land beperken, is het ambassadekantoor vandaag gesloten voor publiek. Het ambassadepersoneel is wel aan het werk. Lees het bericht van de ambassade op X.

Bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nederlanders in de regio

Update 13 juni, 06.07

Militaire operatie van Israël in Iran: Ben je in de regio? Laat je familie en vrienden weten hoe het met je gaat. Hou het nieuws goed in de gaten en volg de instructies op van de lokale autoriteiten.

Heb je hulp nodig? Neem contact op met je reisorganisatie of reisverzekeraar. Of neem contact op met contactcenter Nederland Wereldwijd van het ministerie Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.

Meld je aan bij de Informatieservice van BZ om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Buitenlandse Zaken formeert crisisteam

Update 13 juni, 03.30

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de crisisstructuur opgeschaald. Lees meer over hoe Buitenlandse Zaken werkt tijdens een crisis.