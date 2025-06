Wat is een repatriëring? Buitenlandse Zaken in begrijpelijke taal Ministeries

Repatriëringen uit het buitenland gebeuren alleen in uitzonderlijke situaties. Ook kan er alleen gerepatrieerd worden als de veiligheid dat toelaat. Wat houdt een repatriëring precies in? En waarom is een repatriëring vaak zo lastig? We leggen het uit.

Wat is een repatriëring uit een land?

Bij een repatriëring helpt Nederland gestrande Nederlandse reizigers die in Nederland wonen om weg te komen van een gevaarlijke plek in het buitenland, en terug te keren naar Nederland. Zolang Nederlandse reizigers zelf veilig uit het land kunnen vertrekken, organiseert Nederland in principe geen repatriëringen.

Nederland heeft geen wettelijke verplichting om Nederlandse reizigers te repatriëren. De overheid heeft wel een inspanningsverplichting om Nederlanders tijdig te informeren over de veiligheidssituatie in het buitenland.

Check vóór en tijdens uw reis altijd het reisadvies. Geeft Nederland het advies om niet te reizen? Of om het land direct te verlaten? Volg dit advies dan op. Wacht niet tot het laatste moment. Het is voor Nederland niet altijd mogelijk Nederlandse reizigers die toch blijven te repatriëren. Want repatriëren gaat niet zomaar.

Wat is het verschil tussen een repatriëring en een evacuatie?

Een repatriëring richt zich alleen op gestrande Nederlandse reizigers in nood die wonen in Nederland. Deze personen zijn kwetsbaarder in het crisisgebied, omdat zij kortdurend in het getroffen gebied aanwezig zijn, bijvoorbeeld als toerist, zakenreiziger of familiebezoek. Daarnaast spannen lokale autoriteiten zich ook vaak minder in voor reizigers, dan voor hun eigen inwoners.

Een evacuatie richt zich op alle Nederlanders en kerngezinsleden in het buitenland, dus naast de gestrande reizigers ook mensen die langdurig in het getroffen gebied verblijven en in nood zijn. Lees ook: hoe werkt een evacuatie?

Wie komen in aanmerking voor repatriëring door Nederland?

De volgende mensen komen in aanmerking om door de Nederland gerepatrieerd te worden:

Gestrande reizigers met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland wonen (er wordt getoetst of zij in de Basisregistratie Personen staan). Het gaat om Nederlandse reizigers die door onverwachte omstandigheden vast komen te zitten en zelf niet meer naar huis kunnen komen (toeristen, zakenreizigers, mensen op familiebezoek in het buitenland, etc.). Let op: Nederlanders die in het buitenland wonen komen in principe niet in aanmerking voor repatriëring door Nederland.

Nederlanders die in het buitenland wonen komen in principe niet in aanmerking voor repatriëring door Nederland. Kerngezinsleden (ook met andere nationaliteit) van Nederlandse reizigers die in Nederland wonen (er wordt getoetst of zij in de Basisregistratie Personen staan). Kerngezinsleden zijn: partner (huwelijkspartner, geregistreerde partner, partner met wie ongehuwde Nederlander een notariële samenlevingsakte heeft en gemeenschappelijke huishouding voert), en afhankelijke kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen) tot in principe de leeftijd van 18 jaar.

Nederland kan met andere (EU-)landen afspraken maken om elkaars burgers te helpen repatriëren. Daar zijn wel regels aan verbonden.

Waarom zijn repatriëringen vaak zo ingewikkeld?

Bij een repatriëring staat veiligheid altijd op de eerste plaats. Veiligheid van de Nederlandse reizigers in nood, maar ook de veiligheid van alle mensen die de repatriëring moeten uitvoeren. Is er veel geweld in een land of gebied? Dan is de situatie vaak te onveilig om mensen te repatriëren. Bijvoorbeeld omdat wegen afgesloten zijn, vliegtuigen niet kunnen landen, of omdat het te gevaarlijk is om de deur uit te gaan. Repatriëren kan dus alleen als er niet onnodig mensen in gevaar worden gebracht.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een repatriëring?

Dat ligt altijd aan de situatie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal u daar zo goed mogelijk over informeren. Er zijn een aantal tips die voor iedere repatriëring gelden:

Registreer u altijd bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken (kies optie ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’). Het is belangrijk dat het ministerie van Buitenlandse Zaken weet wie er in het land zijn en waar zij zitten. Dan kan het ministerie in noodsituaties contact met u opnemen. Ook als het op repatriëring aankomt.

(kies optie ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’). Het is belangrijk dat het ministerie van Buitenlandse Zaken weet wie er in het land zijn en waar zij zitten. Dan kan het ministerie in noodsituaties contact met u opnemen. Ook als het op repatriëring aankomt. Heeft u hulp nodig? U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via het telefoonnummer +31 247 247 247.

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via het telefoonnummer +31 247 247 247. Bekijk de pagina Wat moet ik doen in een crisissituatie? Hier staan belangrijke tips.

Hoe wordt een repatriëring voorbereid?

Bij een mogelijke repatriëring bereidt Nederland zich voor op verschillende scenario’s. Dat betekent dat er voorbereidingen worden getroffen, plannen worden uitgedacht en dat er mensen klaarstaan om Nederlandse reizigers te helpen. Nederland werkt daarbij samen met andere landen (bijvoorbeeld binnen de Europese Unie). Bijvoorbeeld om informatie uit te wisselen en samen plannen te maken. Maar ook om samen te werken om de onveilige situatie in het land te stoppen.