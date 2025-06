Repatriëring Israël: de rol van het SCOT-team Ministeries

Sinds de start van de raketaanvallen tussen Israël en Iran is de crisisstructuur van het ministerie van Buitenlandse Zaken in werking gesteld. Verschillende crisisteams werken keihard om, 24 uur per dag, Nederlanders te adviseren over hoe ze kunnen vertrekken en hen te helpen waar mogelijk. Afgelopen zondag werd besloten tot repatriëring en de inzet van het zogeheten SCOT-team. Hoe kwam het zover? Een korte terugblik.

Voor Israël was de kleurcode van het reisadvies bij het uitbreken van de raketaanvallen deels rood (voor de grensgebieden met Gaza, Libanon en Syrië) en deels oranje. Kleurcode rood betekent: reis er niet heen, het is er te gevaarlijk. Kleurcode oranje betekent: reis alleen als het noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de uitvaart van een familielid of een dringende werkreis.

Dat reisadvies veranderde naar rood op vrijdag 13 juni 2025, vanwege de grote veiligheidsrisico’s. Alle vluchten werden geannuleerd. Nederlandse reizigers in Israël konden opeens niet meer terug naar Nederland.

Busvervoer Op 22 juni zondag bepaalde het kabinet dat gestrande Nederlandse reizigers in Israël extra consulaire hulp konden krijgen. Deze hulp bestond uit busvervoer vanuit Israël naar Egypte en begeleide doorreis naar Nederland. In totaal zijn in de dagen na het besluit twee van dergelijke repatriëringsreizen georganiseerd. Voorafgaand aan en tijdens de repatriëring deelde BZ voortdurend informatie met de Nederlanders in het getroffen gebied. Deze Nederlanders hadden zich geregistreerd voor de Informatieservice van BZ, waardoor zij via email en sms informatie ontvingen over de actuele veiligheidssituatie en uitreismogelijkheden. Nederlanders in het gebied konden het Crisis Contactformulier invullen, zodat BZ goed overzicht had welke Nederlandse reizigers daadwerkelijk in Israël, Iran, Irak en op de Westelijke Jordaanoever gestrand waren. Het Contact Center van Nederland Wereldwijd van het ministerie van Buitenlandse Zaken belde de geregistreerde Nederlanders in Israël of zij gebruik wilden maken van de Nederlandse repatriëring.