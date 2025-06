Kabinet bespreekt verslechterende situatie Midden-Oosten

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) en de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zijn zondag 22 juni bijeengekomen om de situatie in het Midden-Oosten te bespreken.

Gezien de verslechterde situatie in het Midden-Oosten is in de MCCb, een overleg van de meest betrokken ministers, besloten dat Nederlandse reizigers die in Israël gestrand zijn hulp kunnen krijgen bij het verlaten van het land. Voor deze groep worden bussen ingezet zodat zij via Egypte met een commerciële vlucht kunnen doorreizen naar Nederland. Deze hulp is bedoeld voor gestrande Nederlanders in Israël die in Nederland wonen en hun kerngezinsleden, mits deze ook in Nederland woonachtig zijn.

Voor gestrande Nederlanders in Iran en Irak zijn de uitreismogelijkheden vanwege de veiligheidssituatie beperkt. Gestrande Nederlandse reizigers in deze landen wordt geadviseerd zelfstandig naar veiliger buurlanden te reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt hen met advies en geeft consulaire bijstand waar nodig.

Nationale Veiligheidsraad

In de Nationale Veiligheidsraad is gesproken over de door de Verenigde Staten uitgevoerde aanval op nucleaire installaties in Iran en de verder verslechterende situatie in het Midden-Oosten.

De Tweede Kamer is per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de NVR en MCCb.