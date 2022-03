Ministeries

Honorair consul in Phoenix: Odette Bakker

Midden in de coronacrisis werd Odette Bakker honorair consul in de Amerikaanse stad Phoenix. Sindsdien helpt ze Nederlanders die in de regio zaken willen doen, documenten nodig hebben of in de problemen zitten. Dit is haar verhaal.

Over honorair consuls

Nederland heeft bijna 300 honorair consuls, die over de hele wereld actief zijn. Zij zetten zich namens de Nederlandse overheid in voor de belangen van Nederlanders in het buitenland, maar ontvangen hiervoor geen salaris. Samen met de ambassades en andere internationale posten zijn zij de oren en ogen van Nederland in het buitenland.

Hoe het begon

‘In 2003 verhuisde ik naar de Verenigde Staten voor de liefde,’ vertelt Odette. ‘Dat liep fout en ik stond met twee kleine kinderen letterlijk op straat. Maar wij Nederlanders zijn een krachtig volkje. Ik heb opnieuw mijn leven opgebouwd en kwam bij de City of Phoenix terecht. Daar werkte ik eerst bij grotestedenbeleid, daarna bij ruimtelijke ordening en nu werk ik bij de economische afdeling.’

‘Mijn hart en talent ligt bij openbaar bestuur. Dat kan ik gebruiken om Nederlanders en de Nederlandse overheid vanuit de VS te vertegenwoordigen. Een mooie combinatie met mijn lokale overheid hier in Phoenix.’

Honorair consul in coronatijd

‘Midden in de coronacrisis werd ik honorair consul voor Nederland. Mijn voorganger hielp ik al vaak met de organisatie van tentoonstellingen en evenementen. Kennismaken en netwerken was niet makkelijk tijdens de coronacrisis. Ik ging het ene videogesprek na het andere in. Het liefst ontmoet je iedereen persoonlijk – want netwerken is wat je doet als honorair consul.’

Noodhulp voor Nederlanders

‘Als honorair consul help ik bijvoorbeeld Nederlandse burgers in de regio van Phoenix die documenten nodig hebben of in de problemen zitten. Vanwege corona doe ik dat vooral vanuit huis. Mijn logeerkamer is omgetoverd tot kantoor. Maar toen een 90-jarige vrouw laatst een laisser-passer nodig had om het land te verlaten, ben ik naar haar toegegaan.’

Kansen voor Nederlandse ondernemers

‘Dankzij haar functie bij de City of Phoenix heeft Odette een groot zakelijk netwerk. ‘Professioneel zit ik bij de plaatselijke economische belangenverenigingen en dat helpt mij als honorair consul om Nederlanders hier te introduceren.’

‘Daarbij verdiep ik mij in de sectoren waar Nederland sterk in is en woon ik zoveel mogelijk evenementen bij op die gebieden. Ook heb ik een plan geschreven over de kruisbestuiving tussen de sectoren waar zowel Nederland als Arizona sterk in zijn. En houd ik in de gaten welke sectoren aantrekken zijn en hoe wij ons als Nederland daarin kunnen profileren. Nu zijn dat bijvoorbeeld semiconductors en health care life sciences.’

Op bezoek bij Nederlandse ondernemers

Odette houdt nauw contact met Nederlandse ondernemers in de regio. Zo reed ze vijf uur om langs te gaan bij een Nederlandse ondernemer met een algenbedrijf in Noord-Arizona. ‘Het bedrijf zit bovenop een ondergrondse watervoorraad die zouter is dan gemiddeld en daardoor niet geschikt is voor tuinbouw,’ vertelt ze. ‘Een hele goede combinatie voor algen om natuurlijk te kunnen groeien. Uit die algen worden proteïne en omega 3 gehaald.’

‘Algen zijn de nieuwe proteïnen. Voor Nederland is dit een belangrijke business. Het kleine Nederlandse bedrijf daar heeft een hele grote toekomst en timmert gepassioneerd aan de weg. Om daar iets voor te kunnen betekenen… daar gaat mijn hart echt sneller van kloppen.’