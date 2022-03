Ministeries

Honorair consul in Bremen, Duitsland: Hylke Boerstra

In 1959 verhuisde Hylke Boerstra op vierjarige leeftijd naar Duitsland. Nu is hij al ruim 20 jaar honorair consul in Bremen. Hylke verbindt de ambassade in Berlijn, de consulaat-generaal in Düsseldorf, het NBSO in Hamburg en Nederlandse provincies, vooral Groningen. Ook opent hij deuren voor Nederlandse ondernemers in de regio en staat hij klaar voor Nederlanders die hulp nodig hebben. Dit is zijn verhaal.

Over honorair consuls

Nederland heeft bijna 300 honorair consuls, die over de hele wereld actief zijn. Zij zetten zich namens de Nederlandse overheid in voor de belangen van Nederlanders in het buitenland, maar ontvangen hiervoor geen salaris. Samen met de ambassades en andere internationale posten zijn zij de oren en ogen van Nederland in het buitenland.

Beginnen als honorair consul

Hylke werkte eerst bij een bank en later in de scheepvaaart. Op het moment dat hij gevraagd werd door de honorair consul die met pensioen ging, voelde dat als een eer en een bijzondere verantwoordelijkheid. De bank stemde in dat Hylke zijn werkzaamheden als honorair consul vanuit het kantoor kon doen. Het kantoor lag centraal in Bremen en was goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zijn kamer bevond zich naast de receptie. Er kwam een wapenschild te hangen en zelfs zijn assistente bij de bank ondersteunde hem bij zijn werkzaamheden als honorair consul.

‘Tot 2005 heb ik dat werk vanuit de bank gedaan,’ vertelt Hylke. ‘Toen ik een andere baan kreeg bij een rederij, verhuisde ook het consulaat mee.’

Nieuwe tijden, nieuwe taken

‘In de loop van de tijd zijn de werkzaamheden voor een honorair consul erg veranderd,’ vertelt Hylke. ‘Toen ik begon was er nog weinig informatie beschikbaar op het internet. Ook verliep het contact met de Nederlandse overheid niet digitaal. Nederlanders kwamen langs voor consulaire hulp, zoals voor paspoorten, als ze bestolen waren, of als ze sociale of financiële hulp nodig hadden. En ook voor vragen over Nederlandse regelgeving. Dan bracht ik ze in contact met de juiste mensen.’

‘Nu kan iedereen die informatie zelf online vinden. Maar het verbinden van Nederlanders aan de juiste organisaties en mensen is en blijft de kern van mijn werk als honorair consul.’

Een uitgebreid netwerk

‘De regio ken ik op mijn duimpje. Ik heb hier op school gezeten en zet mijn netwerk graag in voor Nederland. Omdat ik de mensen hier goed ken, kan ik ze makkelijk benaderen en Nederlanders met hen in contact brengen. Door mijn officiële benoeming als honorair consul kan ik voor anderen meer deuren openen. Ook weet ik wat de behoeftes zijn op het gebied van samenwerking, kansen en ontwikkeling. In Bremen zijn er bijvoorbeeld kansen voor de lucht- en ruimtevaart, waterstof en windenergie. Voor Nederland ben ik een van de ogen en oren in deze regio.’

Koninklijk bezoek

‘Een van de hoogtepunten van mijn tijd als honorair consul was toen ik mocht meewerken aan het programma voor Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima tijdens hun bezoek aan Bremen. Het heeft ondernemers dichter bij elkaar helpen brengen en daarmee de samenwerking tussen Nederland en Duitsland verder bevorderd.’

Blijvende inzet voor Nederland en Nederlanders

‘In 2021 ben ik met pensioen gegaan. Ik ben nog altijd commissaris bij de rederij, maar heb tijd om mijn rol als honorair consul nog intensiever uit te voeren. Er komen nog altijd vragen binnen in de mailbox over nationaliteiten, coronamaatregelen en Nederlanders die een partner zoeken om mee samen te werken. Ik neem het voortouw om evenementen en ontmoetingen te organiseren om deuren te openen voor ondernemers. En dat blijf ik graag met veel plezier doen.’