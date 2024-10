‘Plotseling werd Oekraïne één van de landen die onze hulp het hardste nodig had’ Ministeries

Tweeënhalf jaar oorlog laat een spoor van vernieling achter in Oekraïne. Steden zijn verwoest, ziekenhuizen en scholen zijn beschadigd of liggen in puin. Met steun van de overheid, helpen Nederlandse bedrijven om de schade te herstellen waar dat het hardste nodig is. Olesya Struk, senior director van het Global Access to Care programma bij Philips, vertelt hoe het Nederlandse bedrijf bijdraagt aan het herstel van de gezondheidszorg in haar geboorteland.

De Nederlandse overheid ondersteunt ondernemers die willen bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne. Bijvoorbeeld door de Exportkredietverzekering voor Oekraïne open te stellen, zodat bedrijven minder risico lopen als ze zakendoen met in Oekraine. Ook zijn er extra mogelijkheden voor financiering, zoals de Ukraine Partnership Facility voor Nederlandse bedrijven die samenwerken met een Oekraïense partner.

De tweede ronde van de Ukraine Partnership Facility is vandaag van start gegaan. Nederlandse bedrijven kunnen zich tot 30 januari 2025 aanmelden. Op de RVO website lees je meer over de aanmeldprocedure en voorwaarden.

Grote schok

Toen de oorlog op 24 februari 2022 uitbrak, veranderde een gewone werkdag in een nachtmerrie, vertelt de in Oekraïne geboren Olesya. ‘We wisten dat het kon gebeuren. Toch was het een grote schok voor mij en mijn familie toen Rusland echt op grote schaal binnenviel.’

De oorlog kwam voor Olesya persoonlijk en professioneel dichtbij. Als senior director van het Philips Global Access to Care programma is Oekraïne onderdeel van haar dossier. Via dit programma steunt Philips landen met grote medisch achtergestelde gemeenschappen. ‘Dat gaat om bijna de helft van alle landen in de wereld’, legt Olesya uit. ‘Oekraïne was al onderdeel het programma, maar door de oorlog werd het plotseling één van de landen die onze hulp het hardste nodig had.’

Toekomstbestendige zorg

Sinds het begin van de oorlog zijn bijna 1500 medische instellingen, zoals ziekenhuizen en klinieken, beschadigd en bijna 200 instellingen volledig verwoest. De beschikbaarheid van de zorg in Oekraïne staat zwaar onder druk. ‘Oekraïne heeft hulp nodig om de medische infrastructuur opnieuw op te bouwen’, zegt Olesya. ‘We kunnen helpen om een beter en toekomstbestendig zorgnetwerk op te bouwen. Met innovatieve technologieën, duurzame en betaalbare zorg.’

Ook is er veel zorg nodig voor mensen die gewond zijn geraakt. Zoals onmiddellijke spoedeisende hulp, maar ook zorg voor het herstel op langere termijn, vertelt Olesya. ‘Amputaties, reconstructieve chirurgie en prothesen. Dit soort behandelingen moeten plotseling op een enorme schaal plaatsvinden. Voor die grootschalige aanpak zijn snel veel materialen nodig en moeten zorgprofessionals worden getraind.’

CT-scanners en röntgenapparaten

Philips draagt bij aan verschillende herstelprogramma’s in Oekraïne. Via de Ukraine Partnership Facility (UPF), werkt het Nederlandse bedrijf bijvoorbeeld samen met een ziekenhuis in de Oost-Oekraïense regio Dnipro. Een regio die zwaar werd getroffen door Russische luchtaanvallen. ‘Met behulp van het UPF-subsidieprogramma willen we de diagnostische capaciteit in de regio uitbreiden. Zo kunnen veel meer mensen op tijd en goed onderzocht worden. Philips levert medische systemen aan de ziekenhuizen voor de diagnose bij spoedgevallen, van kanker en beroertes. De technologie helpt om levens te redden.’

Eerstehulppost

In Lviv, een stad in het westen van Oekraïne, werkt Philips samen met de Oekraïense organisatie Unbroken aan een nieuwe eerstehulppost. Unbroken heeft samen met de lokale overheid in Lviv het eerste nationale rehabilitatiecentrum van Oekraine opgericht. Hier kunnen slachtoffers van de oorlog hoogwaardige zorg krijgen. ‘We leveren medische apparatuur voor de eerste hulp en rehabilitatie, zodat artsen kleine operaties en behandelingen in het centrum kunnen uitvoeren.’ Hiervoor hoopt Philips in de toekomst onder andere gebruik te kunnen maken het subsidieprogramma DRIVE.

Nederlands-Oekraïense samenwerking

Philips is ook lid van een publiek-privaat platform dat partijen uit verschillende sectoren samenbrengt om bij te dragen aan de wederopbouw Oekraïne. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er drie van dit soort publiek-private platformen opgericht, gericht op de sectoren water, landbouw en gezondheidszorg.

Via dit platform nam Olesya eerder dit jaar deel aan een Nederlandse bedrijvenmissie naar de Rebuild Ukraine conferentie in Warschau. ‘Tijdens de conferentie kregen we een goed beeld van wat Oekraïne nu nodig heeft en waar de prioriteiten voor nu en op de middellange termijn liggen. Ook hebben we nieuwe contacten opgedaan en met potentiële partners gesproken.’ Op 13 en 14 november vindt er een nieuwe bedrijvenmissie naar de Rebuild Ukraine conferentie in Warschau plaats, deze keer gericht op de energie-, bouw-, water- en agrifoodsector.

Zorg verbeteren

Voor Olesya heeft één van de programma’s die Philips in Oekraïne uitvoert persoonlijk speciale waarde. Philips is betrokken bij een landelijk netwerk om de zorg voor mensen met risico op een herseninfarct of een hersenbloeding te verbeteren. Het programma wordt in zestien Oekraïense steden uitgerold. Voor dit programma levert Philips technologie die bijvoorbeeld de hersenen en de bloedvaten gedetailleerd in beeld kunnen brengen om zo mensen met een beroerte sneller en beter te helpen.

‘Ik had het er vaak met mijn vader over’, zegt Olesya. Drie maanden na het begin van de oorlog overleed haar vader in Oekraïne aan een beroerte. ‘Ik vertelde hem steeds: “er komt een moment dat we onze zorg voor hart- en vaatziekten naar Oekraïne brengen.” En nu is dat – ondanks de oorlog– gelukt. Het was te laat voor mij om mijn vader te helpen, maar ik ben trots dat we de zorg hiermee voor veel mensen kunnen verbeteren de komende jaren.’