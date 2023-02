Nederlandse bedrijven tonen innovatieve AI-technologieën tijdens REAIM 2023 Ministeries

Van een door kunstmatige intelligentie (AI)-gestuurde robothond tot levensechte simulaties. De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan razendsnel. Tijdens de REAIM 2023 conferentie demonstreren verschillende bedrijven hun innovaties op het gebied van verantwoorde AI.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministry of Foreign Affairs / Phil Nijhuis

Op 15 en 16 februari organiseert Nederland, samen met de Republiek Korea, een internationale conferentie over verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI in het militaire domein. Tijdens REAIM 2023 spreken regeringsvertegenwoordigers, academici, bedrijven, denktanks en maatschappelijke organisaties voor het eerst op mondiaal niveau over hoe we in de toekomst verantwoord met AI in het militaire domein kunnen omgaan.

Minister Hoekstra opende de conferentie: ‘AI staat op het punt om onze wereld te veranderen. Ook in het militaire domein. Bij een raketinslag kan AI bijvoorbeeld binnen enkele seconden aangeven waar overlevenden zich bevinden. En nog indrukwekkender: AI kan een raket zelfs onderscheppen. Maar AI kan ook binnen enkele seconden verwoesten. En dat is zorgwekkend: want hoe gaan de ontwikkelingen van een technologie die sneller beslissingen kan nemen, dan wij kunnen denken?’

Voorbeelden van AI

Het tweedaagse programma van REAIM 2023 bestaat uit break-outsessies, workshops, interviews, talkshows, een academisch forum en een studenten-hub. Ook demonsteren verschillende bedrijven innovatieve AI-technologieën die in de toekomst mogelijk kunnen worden toegepast in het militaire domein.

Robothond SPOT

SPOT trekt direct de aandacht. Terwijl de hond zich richting het podium bevindt, verzamelen steeds meer mensen zich in de zaal. Eenmaal op het podium maakt SPOT een diepe buiging.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministry of Foreign Affairs / Valerie Kuypers De Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO ontwikkelde SPOT om in gevaarlijke situaties te helpen bij inspectiewerk. De robothond kan door AI-technologie zelfstandig aan het werk. Voorzien van een camera, microfoon en sensoren, kan hij bewust reageren op zijn omgeving. Tijdens een evacuatie ziet SPOT bijvoorbeeld of hij een kind of een volwassene voor zich heeft. De robothond kan daar dan gepast op reageren, door bijvoorbeeld meer afstand te houden van kinderen. SPOT kan ook op afstand worden gevolgd. Merkt hij iets afwijkends op? Dan communiceert de robothond dit aan zijn opdrachtgevers. Voordat SPOT wordt ingezet voor een evacuatie krijgt hij al zoveel mogelijk informatie mee, zodat hij gericht op zoek kan. Het is bijvoorbeeld handig voor SPOT om te weten hoeveel mensen er in het gebouw zijn. Met de robothond wordt nu vooral getest, maar SPOT biedt veel mogelijkheden voor de toekomst. Bekijk hier de presentatie van Jeroen Fransman van TNO over SPOT op de REAIM 2023 conferentie.

Levensechte simulatie

Er vliegt een vijandige drone over Den Haag. Jij bent aan zet om de drone naar de grond te brengen. Maar hoe maak je de juiste keuze? AI kan je hierbij helpen.

Vergroot afbeelding Beeld: © Jos van Dongen Als je in de Holo-Room van Tekle Holographics stapt zie je een grote kaart van Den Haag. Je krijgt de verwachte route van de drone te zien en het aantal mogelijke slachtoffers. Aan de hand van de snelheid van de drone, de weersomstandigheden en de richting wordt de mogelijke route van de drone berekend. Het aantal mogelijke slachtoffers wordt berekend op basis van geografische data. Hoeveel mensen wonen in de wijk? Staan er scholen of kantoorgebouwen? De simulatie van Tekle Holographics laat zien hoe de AI-technologie van SAS kan worden ingezet om risico’s te berekenen en te ondersteunen bij lastige beslissingen.

DroneCatcher

Drones: je komt ze tegenwoordig op steeds meer plekken tegen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in de sport, door makelaars en voor vakantievideo’s. Maar drones bieden ook nieuwe mogelijkheden voor criminelen om de veiligheid te verstoren of goederen te smokkelen.

Met steun van de Koninklijke Nederlandse Marechaussee, de Nederlandse politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft Delft Dynamics daarom de DroneCatcher ontwikkeld.

De DroneCatcher kan illegale drones veilig uit het luchtruim verwijderen. De DroneCatcher komt in actie als het een dreiging waarneemt, bijvoorbeeld via de radar, de camera of het geluidssystem. De DroneCatcher schiet een net af waarin de illegale drone wordt gevangen en naar een veilige plaats wordt gesleept of naar de grond wordt gebracht met een parachute.

Eerste stap

AI biedt veel kansen in het militaire domein, maar kent ook grote risico’s. Het is daarom noodzakelijk om nu in gesprek te gaan over de verantwoorde ontwikkeling van AI.

Minister Hoekstra: ‘Deze conferentie is een cruciale eerste stap op een hele lange reis. We moeten met de hele wereldgemeenschap - experts uit het bedrijfsleven, uit de academische wereld, ngo’s, politici, ambtenaren – uiteindelijk tot gezamenlijke afspraken komen over hoe we verantwoord kunnen omgaan met AI. AI-technologie biedt veel mogelijkheden, maar ook grote risico’s op het potentiële slagveld. Daarom moeten we afspraken maken. Liever nu, dan later.’