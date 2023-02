Bericht aan Nederlanders: reis niet naar rampgebied Turkije Ministeries

Bericht van de Nederlandse ambassadeur Joep Wijnands met de oproep om niet naar het getroffen gebied in Turkije te reizen.

Beste Nederlanders,

De afgelopen week zijn we getuige geweest van de verschrikkelijke gevolgen van de twee aardbevingen die het Zuiden en Zuidoosten van Turkije en Noord Syrië hebben getroffen. Bij het schrijven van dit bericht aan u vinden er in het rampgebied nog steeds naschokken plaats. De bevingen hebben al duizenden doden geëist en vele tienduizenden mensen zijn gewond geraakt. Er zijn heel veel mensen die dakloos zijn geworden.

De Turkse autoriteiten, met de hulp van internationale Search & Rescue teams, waaronder het Nederlandse Urban Search and Rescue Team USAR, stellen alles in het werk om overlevenden onder ingestorte huizen en flatgebouwen vandaan te halen. Het Nederlands team heeft tot nu toe 12 mensen weten te redden. De Koninklijke Luchtmacht heeft een Hercules C-130 beschikbaar gesteld om via een luchtbrug gewonden naar andere delen van Turkije over te brengen.

Advies

Ik weet dat veel mensen zich zorgen maken over familie, vrienden en geliefden die zich in het gebied bevonden toen de aardbevingen plaatsvonden. Waar contact kon worden gelegd was er sprake van blijdschap en opluchting, maar er is ook wanhoop bij degenen die nog steeds geen contact met familie of vrienden hebben weten te leggen en het ergste vrezen. Het is daarom begrijpelijk dat zij naar Turkije willen komen om ter plekke te helpen en te zoeken naar vermisten. Maar daarbij loopt u ook het risico dat u de professionele hulpverleners in de weg loopt en zij hun zware taak niet goed kunnen uitoefenen.



Hoe moeilijk de situatie ook voor u is, het advies is om niet naar het getroffen gebied te reizen. Op 7 februari heeft President Erdogan voor het rampgebied de noodtoestand uitgeroepen die 3 maanden van kracht zal zijn. Alleen nooddiensten en hulpgoederen worden tot het gebied toegelaten.





Wat u kunt doen

Meer informatie vindt u in het reisadvies voor Turkije.



Bent u al in het rampgebied, laat uw familie en vrienden dan weten hoe het met u gaat en volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten altijd op.



Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met de ambassade via het contact center van het ministerie van buitenlandse zaken (24 uur per dag bereikbaar) via het nummer +31 247 247 247



De komende weken zullen er nog meer slachtoffers onder de puinhopen van ingestorte gebouwen worden gehaald. De beelden die dagelijks tot ons komen zullen opnieuw verschrikkelijk zijn. Degenen die familie, vrienden en geliefden hebben verloren wens ik heel veel sterkte om de zware last van het verlies te kunnen dragen.



Joep Wijnands

Ambassadeur