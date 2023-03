Ambassadeursconferentie 2023: topdiplomaten weer even ‘thuis’ in Nederland

Van maandag 27 tot en met donderdag 30 maart vindt de jaarlijkse ambassadeursconferentie plaats. Nederlandse topdiplomaten die wereldwijd voor Nederland werken, komen dan naar Den Haag voor een werkconferentie over hoe zij de belangen van Nederland behartigen in het buitenland. Diplomaten zijn er immers vóór Nederland, wereldwijd.

Programma

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaan in gesprek met de ambassadeurs. Op maandag zal Minister Hoekstra samen met zijn Duitse ambtsgenoot Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock het gesprek leiden.

Later in de week volgen bijeenkomsten met premier Mark Rutte, diverse andere bewindslieden en Kamerleden. Dit jaar wordt speciale aandacht gegeven aan Oekraïne en het feministisch buitenland beleid. Ook wordt er gesproken over de opvolging van het racismerapport dat in december 2022 werd gepresenteerd.

In gesprek over diplomatieke dilemma’s

SCP-directeur Karen van Oudenhoven praat de ambassadeurs bij over maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Ook wordt er in verschillende themasessies gesproken over onder meer: veiligheid, mensenrechten, handel en grensoverschrijdend gedrag.

Meet and Greet met ondernemers

De ambassadeurs gaan ook in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Op de bedrijvendag kunnen ondernemers met de diplomaten in gesprek en zo internationale handelsmogelijkheden verkennen. Daarnaast worden er ook regiosessies georganiseerd. Tijdens deze regiosessies gaan panels van bedrijven en ambassadeurs in op de marktkansen en de laatste ontwikkelingen in de regio.

Wereldwijd netwerk

Wereldwijd heeft Nederland 113 ambassades, 28 consulaten-generaal, 12 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO en 4 ambassadekantoren. Volgens het Australische Lowy Institute heeft Nederland daarmee het 16e diplomatieke netwerk van de wereld.

Meer over het werk van BZ

Wil je meer weten over het werk van Buitenlandse Zaken in het buitenland?

Lees de interviews met diplomaten in de weblogs.

Luister de podcastserie Diplomatie raakt.

Bekijk de video’s op ons YouTube kanaal en de foto’s op Flickr.

Volg ons op Facebook, LinkedIn en Instagram.