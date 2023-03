Hoofdkantoor NAVO Innovatiefonds komt in Nederland

Het hoofdkantoor van het NATO Innovation Fund (NIF) wordt gevestigd in Nederland. Het NIF is een van de initiatieven van de NAVO om innovaties binnen het bondgenootschap aan te jagen. Nederland heeft zich binnen de NAVO hardgemaakt voor vestiging in Nederland. Dat was een nauwe samenwerking tussen het Netherlands Foreign Investment Agency, Techleap.nl en Defensie. De komst van het fonds is vandaag bekendgemaakt. Tijdens de NAVO top in Vilnius in juli van dit jaar zal het NIF officieel worden gelanceerd.

De verwachting is dat de vestiging van dit fonds in Nederland de mogelijkheid voor innovatieve Nederlandse start-ups vergroot om hun weg naar kapitaal te vinden. Dat stimuleert de ontwikkeling van innovatieve complexe technologieën, die oplossingen bieden voor maatschappelijke én defensievraagstukken.

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat reageert daarom verheugd op de aankondiging: “Het NATO Innovation Fund zet Nederland nog steviger op de kaart bij investeringsfondsen voor innovatieve bedrijven. Dit helpt start-ups zich in Nederland verder te ontwikkelen. Daarmee versterken we waar we als land goed in zijn, namelijk werken aan oplossingen voor de toekomst.”

Het fonds past goed bij de ambities van Defensie om te innoveren op het gebied van zogeheten Emerging & Disruptive Technologies (EDT’s). Vanuit het NIF wordt onder meer geïnvesteerd in startups en fondsen die hieraan werken.

De toepassing van EDT’s en samenwerking met de technologische sector is volgens minister Kajsa Ollongren cruciaal. “Meer investering in hightech is broodnodig. Zo werken we met onze NAVO-bondgenoten aan de verdediging tegen nieuwe dreigingen. Daarom ook heeft Nederland al eerder besloten om het budget op het gebied van onderzoek, technologie en innovatie substantieel te verhogen. De komst van het hoofdkantoor van het NAVO innovatie fonds is hierin een belangrijke mijlpaal. Mooi dat we dit als Nederland kennisland mogen hosten.”

Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl voegt daaraan toe: “De deep tech industrie is essentieel voor de maatschappelijke transities en de huidige uitdagingen ten aanzien van autonomie voor Nederland en Europa. Vanuit de universiteiten, research, incubators en investeerders draagt Nederland graag bij aan het opzetten van dit fonds om de ontwikkeling van sleuteltechnologieën in Europa verder te brengen.”

De bondgenoten stellen samen minimaal € 1 miljard beschikbaar voor het fonds, dat een looptijd van 15 jaar heeft. Nederland heeft toegezegd in die periode ruim € 55 miljoen bij te dragen