Meer Nederlandse militairen naar EU-operatie in Bosnië en Herzegovina

De ministerraad heeft besloten de operatie van de EU in Bosnië en Herzegovina, European Union Force (EUFOR Althea), te versterken met de inzet van een infanteriecompagnie en een inlichtingenteam. EUFOR Althea zet zich in voor politieke en sociale stabiliteit in Bosnië en Herzegovina. De operatie draagt bij aan het verminderen van een kans op een nieuw conflict in de regio. Sinds de oorlog in Oekraïne is het belang van EUFOR Althea verder toegenomen.