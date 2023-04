Nederland en Frankrijk intensiveren samenwerking innovatie en verduurzaming

Nederland en Frankrijk versterken de samenwerking op het gebied van digitalisering, sleuteltechnologieën en verduurzaming van de industrie. Dit is vastgelegd in een 'Pact voor Innovatie en Duurzame Groei', dat is ondertekend door de Nederlandse ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de Franse minister Roland Lescure (Industrie) en de voorzitters van beide ondernemerskoepels Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Geoffroy Roux de Bézieux (MEDEF).