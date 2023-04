Bericht aan de Nederlanders in Sudan

Bericht aan de Nederlanders in Sudan, verstuurd met de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beste Nederlanders in Sudan,

Hopelijk bent u de nacht goed doorgekomen! We maken een zware en onzekere tijd door in Sudan. Vandaag zijn de gevechten weer opgelaaid. In Khartoum wordt met lichte en zware wapens gevochten.

Ook is de luchtmacht weer ingezet tegen de RSF doelen.



Er is nog veel onduidelijk over de situatie. Zowel het leger als de RSF claimen de macht te hebben over een aantal strategische plekken in Khartoum en op andere plekken in het land.

De Nederlandse ambassade kan deze berichten nog niet bevestigen. Artsenorganisaties in Sudan melden dat er tientallen doden en honderden gewonden zijn.



De internationale gemeenschap heeft de strijdende partijen opgeroepen hun vijandelijke aanvallen te stoppen (onze minister Hoekstra, de EU, de VN en landen zoals de VS, het VK, Saudi-Arabië, Zweden, Rusland en China).



Secretaris-generaal Guterres van de VN sprak gisteravond met de leiders van de strijdende partijen. Daarbij heeft de Sudanese legerleiding gemeld dat er geen onderhandeling of dialoog met de RSF zal plaatsvinden voordat de RSF ontbonden is.



Reisadvies

Gisteren is het reisadvies voor Sudan aangepast naar kleurcode rood voor het hele land. Wij raden u met klem aan om voorlopig binnen te blijven op een veilige verblijfplaats. Ga niet de straat op! Ook niet om bijvoorbeeld boodschappen te doen. De situatie is zeer onveilig en onvoorspelbaar.

Wij weten niet hoelang deze onveilige situatie aanhoud. Houd rekening met een langer verblijf binnen. Inventariseer daarom uw voedselvoorraad en andere noodzakelijke middelen. Wees hiermee zuinig.



U kunt het land niet verlaten. De luchthaven is nog gesloten.



De ambassade in Sudan houdt contact met u en de andere Nederlanders in Sudan. Volgens onze informatie verblijft u op een veilige plaats. We houden u graag via de WhatsApp-groep op de hoogte over de veiligheidssituatie. Neem contact op met ons als u vragen of hulp nodig heeft.



Graag herhalen we de oproep om uw dierbaren, familie en/of vrienden op de hoogte te houden hoe het met u gaat. Geef ook door dat de kans bestaat dat het telefoon- en internetverkeer kan uitvallen en u dan geen contact meer kan maken.



Ook roepen wij u op om u ‘uitgebreid’ te registreren via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken (kies optie ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’). Zo houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weten wij dat u in Sudan bent en waar u verblijft in Sudan. Wij kunnen u dan beter helpen als dat nodig is.



Heeft u zich eerder geregistreerd voor Sudan en bent u niet in Sudan? Schrijf u uit via de Informatieservice van Buitenlandse Zaken.



Kent u Nederlanders (ook Sudanese Nederlanders) die zich mogelijk nog niet hebben geregistreerd? Moedig hen graag aan om dat nog te doen. We doen er alles aan om de Nederlanders in Sudan zo goed mogelijk bij te staan.



Zorg goed voor uzelf en uw naasten. Samen komen we zo goed mogelijk door deze heftige periode heen.



De Nederlandse ambassade in Khartoum, Sudan