Gevechten in Sudan - updates Buitenlandse Zaken

Op 15 april braken er zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities in de Sudanese hoofdstad Khartoum. Ook buiten de hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten. Op deze pagina verschijnen nieuws en updates van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie. Lees ook: veelgestelde vragen over de gevechten in Sudan.

Aanvulling veelgestelde vragen over de gevechten in Sudan

Update 17 april 14.18

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd aan de pagina veelgestelde vragen over de gevechten in Sudan:

Ik kan geen contact krijgen met mijn familie in Sudan. Wat kan ik doen?

Ik ben Nederlander en woon in Sudan, maar verblijf momenteel in Nederland. Wanneer kan ik terug naar Sudan?

Bericht aan Nederlanders in Sudan via de Informatieservice Buitenlandse Zaken

Update 17 april 13.56

Beste Nederlanders in Sudan,



We hopen dat u het ondanks de zware omstandigheden redelijk maakt en we kunnen ons voorstellen dat u zorgen heeft. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.



De gevechten zijn doorgegaan. Het is nog steeds in alle gevallen te gevaarlijk om u op straat te verplaatsen. Daarnaast zijn er helaas ook berichten dat strijders woningen zonder toestemming binnen zijn gegaan.



We herhalen daarom de oproep om voorlopig binnen te blijven. We adviseren om uit de buurt van ramen en balkons te blijven. Sluit uw verblijfplaats goed af. Laat uw naasten weten hoe het met u gaat en voeg daaraan toe dat communicatiekanalen af en toe kunnen uitvallen.



Vanwege de onveilige situatie op straat en het gesloten vliegveld is het voorlopig niet mogelijk het land te verlaten. Houd er rekening mee dat dit langere tijd het geval zal zijn.



Hoelang deze situatie zal aanhouden weten we niet, maar we hopen deze moeilijke periode zo snel mogelijk achter ons te kunnen laten.



De Nederlandse ambassade in Khartoum

Sudan

Registreren bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken Als u in Sudan bent, registreer u dan bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken (kies optie 'Aanmelden + registratie bij ambassade'). Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet het ministerie van Buitenlandse Zaken dat u in het land bent. Meld u ook af als u het land verlaten hebt.

Terugkijktip: ambassadeur Irma van Dueren in Nieuwsuur

Update 16 april 21.55

De Nederlandse ambassadeur in Sudan, Irma van Dueren, was vanavond te zien in het tv-programma Nieuwsuur. Ze vertelde over de situatie in Sudan en het werk van de Nederlandse ambassade in deze omstandigheden.

Kijk de uitzending terug.

Veelgestelde vragen en antwoorden over gevechten Sudan

Update 16 april 19.20

Het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt vragen over de gevechten in Sudan en de situatie van de Nederlanders ter plaatse. Veelgestelde vragen en de antwoorden zijn te lezen op de website van nederlandwereldwijd.

Bericht aan Nederlanders in Sudan

Update 16 april 14.12

Er is een nieuw bericht uitgegaan aan geregistreerde Nederlanders in Sudan via de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Houd rekening met een langer verblijf binnen. Inventariseer daarom uw voedselvoorraad en andere noodzakelijke middelen,' schrijft de Nederlandse ambassade in Khartoum aan de Nederlandse gemeenschap in het land.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken Luistertip: de Nederlandse ambassadeur in Sudan, Irma van Dueren, in radioprogramma Met het oog op morgen Update 15 april 23.50

De Nederlandse ambassadeur in Sudan, Irma van Dueren, reageert op de gevechten in Sudan in radioprogramma Met het oog op morgen. Luister de uitzending terug.

Vergroot afbeelding Reactie minister Hoekstra Update 15 april 16.33

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra reageert op de situatie in Sudan via Twitter.

Aanpassing reisadvies Sudan

Update 15 april 14.27

Het reisadvies Sudan is als gevolg van de hevige gevechten in het land aangepast. Het reisadvies voor het hele land is nu rood, wat betekent dat wordt afgeraden om naar Sudan te reizen.

Lees het reisadvies Sudan.

Bericht dat is uitgegaan aan geregistreerde Nederlanders in Sudan via de informatieservice:

Update 15 april 11.36

Beste Nederlanders in Sudan,

Er wordt op verschillende plekken in de hoofdstad Khartoum hevig geschoten. De laatste informatie is dat het vliegveld in Khartoum is gesloten. Blijf in alle gevallen nu binnen (thuis, hotel) en ga niet de straat op. Bent u onderweg, probeer een veilige plek te vinden en blijf weg van de straat waar u bent.

De Nederlandse ambassade in Khartoum volgt de situatie nauwlettend. De Nederlandse ambassade is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via +31 247 247 247. Of neem contact op via WhatsApp: +31 6 823 877 96 of Twitter via @247BZ.

De Nederlandse ambassade in Sudan

Bericht dat is uitgegaan aan geregistreerde Nederlanders in Sudan via de informatieservice:

Update 13 april

Beste Nederlanders in Sudan,



Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen, zijn er verontrustende berichten over oplopende spanningen tussen het leger en de RSF. De situatie is zorgelijk. Het advies is om komende dagen niet buiten de stad te reizen. Wees alert bij verplaatsing in de stad. Check van te voren de veiligheidssituatie en de weg die u moet nemen. Is een verplaatsing niet strikt noodzakelijk, blijf dan thuis.



De Nederlandse ambassade in Sudan