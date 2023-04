Ministerie van Financiën betaalt schadevergoeding aan onteigende houders SNS-effecten en vermogensbestanddelen

Het ministerie van Financiën gaat onteigende obligatie- participatiehouders en leninghouders van SNS een schadevergoeding uitbetalen. Nu de Hoge Raad in haar uitspraak van 21 april 2023 de eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer over de hoogte van de schadevergoeding heeft bevestigd, gaat het ministerie over tot uitbetaling.