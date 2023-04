Nutri-Score definitief het nieuwe voedselkeuzelogo in Nederland

Nutri-Score wordt wettelijk aangewezen als het voedselkeuzelogo dat Nederlandse fabrikanten en supermarkten mogen gebruiken voor hun levensmiddelen. Iedereen die boodschappen doet, kan dit extra hulpmiddel gebruiken om per productcategorie een gezondere keuze te kunnen maken. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) geeft hiermee, na zorgvuldige afweging en toetsing bij de Gezondheidsraad, invulling aan de afspraak uit het Nationale Preventieakkoord om een voedselkeuzelogo in te voeren.

Volkorenbrood meestal een A

Nutri-Score is van origine een Frans systeem dat in meerdere Europese landen (Frankrijk, Duitsland, België, Zwitserland en Luxemburg) al wordt gebruikt. De afgelopen jaren is de Nutri-Score rekenmethode op verzoek van Nederland wetenschappelijk onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot een internationale herziening van de rekenmethode van het logo waardoor het beter past bij de Nederlandse situatie. Met de nieuwe methode verbetert bijvoorbeeld het onderscheid tussen volkorenbrood en witbrood sterk omdat volkorenbrood meestal een A krijgt en witbrood voornamelijk een C. Diepvriespizza’s scoren met het herziene algoritme meestal niet hoger dan een C.

Verdere verbetering blijft nodig

Nutri-Score is verbeterd maar verdere ontwikkeling en verbetering zal nodig blijven in de toekomst, omdat het logo niet perfect is zoals de Gezondheidsraad ook stelt. Staatssecretaris Van Ooijen ondersteunt de aanbevelingen die de Gezondheidsraad heeft gedaan voor verdere verbetering en zal deze meenemen in de besprekingen in de internationale Nutri-Score stuurgroep. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over voeding zullen worden gevolgd om de rekenmethode verder te verbeteren.

Schijf van Vijf blijft gezondste advies

Van Ooijen: “Nutri-Score moeten we echt zien als iets extra’s dat we allemaal best kunnen gebruiken in de supermarkt. Zoveel mogelijk eten binnen de Schijf van Vijf blijft voor iedereen het gezondste advies. Daarbovenop biedt de Nutri-Score een extra handvat om de betere keuze te maken, bijvoorbeeld voor producten die niet in de Schijf van Vijf staan. Op een hele eenvoudige manier met kleuren en letters die we inmiddels allemaal wel herkennen. Kort samengevat: elke dag diepvriespizza is niet gezond. Maar als je het wel een keer eet, kan Nutri-Score je helpen om de pizza uit te zoeken met de betere samenstelling.”

Nederland voert direct het verbeterde algoritme in

Nutri-Score is een vrijwillig logo. Fabrikanten en supermarkten in Nederland mogen vanaf 1 januari 2024 Nutri-Score met het herziene algoritme officieel gaan gebruiken. De inschatting van brancheorganisaties CBL en FNLI is dat supermarkten en voedselfabrikanten die met Nutri-Score aan de slag willen tot medio 2024 nodig zullen hebben om het logo op hun producten te zetten. Nederlandse producten die in het kader van proefdraaien nu al een Nutri-Score hebben, moeten vanaf 1 juli 2024 zijn aangepast naar de nieuwe rekenmethode.

Wetgeving en communicatie

De regelgeving die nodig is om Nutri-Score te kunnen gebruiken, wordt op korte termijn gepubliceerd. Voor consumenten wordt samen met onder andere supermarkten en voedselfabrikanten gewerkt aan communicatie over hoe Nutri-Score kan helpen bij gezonder boodschappen doen, in de winkel en online.