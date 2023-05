Nederlanders uit Soedan kunnen tijdelijk terecht op vakantieparken

Voor de groep Nederlanders die afgelopen week is geëvacueerd uit Soedan, is door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderdak gevonden op een zestal vakantieparken in Nederland. Het gaat om circa 160 mensen waaronder ook veel jonge kinderen, die geen verblijf elders hebben gevonden. Zij kunnen de komende maanden verblijven op de parken. Vanuit daar wordt er gezocht naar meer structurele oplossingen, afhankelijk van de wens van de geëvacueerden en de mogelijkheden.

In april braken er zware gevechten uit in Soedan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie besloot daarop evacuatievluchten naar Nederland te organiseren. Een aantal Nederlanders is inmiddels opgevangen door familie of bekenden. Voor degenen die geen onderdak konden vinden, waren er overnachtingen in hotels geregeld. Er is vervolgens met spoed gezocht naar direct beschikbare huisvesting voor deze circa 160 mensen. Die is gevonden op een zestal vakantieparken verspreid in Nederland. Vandaag worden degenen die in de hotels verbleven, naar de vakantieparken gebracht waar ze tot rust kunnen komen. De vakantieparken zijn bedoeld als tijdelijke opvang voor de komende maanden. Vervolgens gaat het ministerie van BZK in samenwerking met gemeenten op zoek naar permanente huisvesting in Nederland voor hen die hier willen blijven.