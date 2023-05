Rijksoverheid ondertekent Verklaring van Amsterdam voor veilige LHBTIQ+ werkomgeving

De Rijksoverheid heeft als eerste landelijke overheidswerkgever ter wereld de Verklaring van Amsterdam ondertekend. De intentieverklaring werd in 2011 opgesteld door de stichting Workplace Pride. Deze stichting zet zich internationaal in voor de emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap op de werkvloer. De Verklaring is vernoemd naar Amsterdam omdat daar het hoofdkantoor van Workplace Pride is gevestigd.