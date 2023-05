Staat stelt 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in de Westerschelde

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft chemieconcern 3M officieel aansprakelijk gesteld voor de PFAS-schade die de fabriek heeft veroorzaakt in de Zeeuwse Westerschelde. De landsadvocaat heeft het bedrijf dat laten weten middels een brief.

Minister Harbers: “Er zit te veel PFAS in de Westerschelde. Dat leidt tot zorgen bij omwonenden, maar ook tot financiële schade bij bijvoorbeeld vissers en Rijkswaterstaat. Ik vind dat de vervuilers moeten betalen, niet de gebruikers en beheerders. Het aansprakelijk stellen van 3M past bij dat uitgangspunt.”

Schade inventariseren

De minister liet vorig jaar al weten dat Rijkswaterstaat de geleden schade ging inventariseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor extra monitoring en om kosten voor het verwijderen van verontreinigd slib. In februari werd bekend dat de provincie Zeeland een loket opende waar Zeeuwse ondernemers hun geleden schade konden opgeven, zoals vissers of campingeigenaren.

Hoewel inmiddels grotendeels inzichtelijk is op welke gebieden er schade is geleden, is het nu zaak om uit te zoeken voor welk deel van de PFAS-vervuiling 3M verantwoordelijk is. Op basis van dat onderzoek kan er een bedrag worden gehangen aan de schade op het ecosysteem en de economische schade van Rijkswaterstaat en derde partijen.



Gesprek

Eerder heeft 3M het Nederlandse ministerie uitgenodigd voor een gesprek. Minister Harbers heeft deze uitnodiging geaccepteerd, en wil op dat moment ook graag de aansprakelijkstelling bespreken.