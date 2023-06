Meer samenwerking Nederland en België bij transport en opslag van CO2

Nederland en België hebben vandaag in Antwerpen tijdens het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een akkoord getekend om meer te gaan samenwerken op het gebied van transport en opslag van CO 2 . Beide landen willen de industrie verduurzamen door grensoverschrijdend transport van CO 2 tussen havens en industrie mogelijk te maken, zoals in Antwerpen, Gent, Rotterdam en Zeeland. Ook zetten beide landen in op toekomstige opslag van Belgische en Nederlandse CO 2 in lege gas- en olievelden onder de Noordzee.

De overeenkomst is ondertekend door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), vicepremier Vincent Van Quickenborne (België) en de ministers Zuhal Demir (Vlaanderen) en Philippe Henry (Wallonië).

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Het transport en de opslag van CO 2 is geen doel op zich. Het is één van de manieren om onze industrie te verduurzamen en om CO 2 te reduceren. Dat is van belang voor de klimaatdoelstellingen én de economie. Industriële clusters in bijvoorbeeld Antwerpen en Rotterdam hebben grote economische waarde en staan in hoog aanzien. Door in te zetten op schone industrie kunnen we wereldwijd koploper blijven. Daar trek ik graag samen met België op. Zo komt de grensoverschrijdende markt voor transport en opslag van CO 2 op gang, blijven we aantrekkelijk voor bedrijven en maken ze hier de omslag van grijs naar groen.”

Carbon Capture and Storage (CCS)