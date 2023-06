Benoeming twee nieuwe leden bij de Raad voor de rechtspraak

Voor de Raad voor de rechtspraak worden twee nieuwe leden benoemd. De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met hun voordracht.

Het nieuwe lid Calluna Euving krijgt Informatie Technologie en Human Resources in haar portefeuille. De afgelopen jaren was zij Secretaris van de Universiteit (algemeen directeur) bij de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor werkte Euving als directeur financiën en operaties voor de Britse oud-premier Tony Blair voor bemiddeling in het vredesproces in het Israëlisch-Palestijns conflict. Haar benoeming gaat in op 30 oktober 2023.

Het andere nieuwe lid bij de Raad voor de rechtspraak is Adrie Kerkvliet. Hij krijgt financiën en huisvesting in zijn portefeuille. Hij was de afgelopen jaren algemeen directeur bij de Auditdienst Rijk van het ministerie van Financiën. Hiervoor was hij directeur onderzoek bij de Auditdienst en programmadirecteur herinrichting governance bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn benoeming gaat in op 2 oktober 2023.

De nieuwe leden volgen Peter Arnoldus en Herma Rappa-Velt op.