Kabinet publiceert aanvullende exportmaatregelen geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

Per 1 september 2023 gaan aanvullende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders gelden. Hiermee geldt in Nederland voor bepaalde geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders een nationale vergunningplicht. De ministeriële regeling, die op 8 maart was aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer, is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.