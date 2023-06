Innovatieve technologie krijgt opnieuw extra steun uit Nationaal Groeifonds

Circulaire batterijen en -zonnepanelen, 6G, radiofrequentie technologie en klimaatneutrale schepen. Deze en andere innovatieve projecten van bedrijven, kennisinstellingen en overheden vormen de basis om als Nederland voorop te kunnen blijven lopen met technologische (maak)industrie en verduurzaming. Als onderdeel van de vandaag door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bekend gemaakte investeringen (4 miljard euro) uit de derde ronde van het Nationaal Groeifonds gaat er 2,6 miljard euro specifiek naar onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van klimaat, energie, high tech, digitalisering en gezondheidszorg.

Door investeringen vanuit de eerdere twee ronden van het Nationaal Groeifonds in 2021 en 2022 kan in Nederland al specifiek ingezet worden op kansrijke innovaties door ondernemers en onderzoekers zoals quantumtechnologie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, kunstmatige intelligentie, waterstof/groene chemie, high tech materialen, sleuteltechnologieën zoals fotonica, startups in de farmaceutische industrie en verduurzaming van de vliegtuigindustrie.



De projecten zijn door verschillende ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat (EZK), al dan niet in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen ingediend bij de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds.

Investeringen in innovatieve projecten derde ronde Nationaal Groeifonds

Circulaire Zonnepanelen (€412 miljoen, waarvan €277 miljoen voorwaardelijk)

De zon vervult een sleutelrol in de energietransitie. Onderzoekers, leveranciers van de uitgangsmaterialen, bouw- en automotivebedrijven: ze slaan samen de handen ineen om te zorgen dat de volgende generatie zonnepanelen hier volledig circulair wordt ontwikkeld. Door samen te werken met de hele keten is opschaling sneller mogelijk. Dat draagt bij aan de energieonafhankelijkheid van zowel Nederland als de EU.



Circulaire batterijen uit minder-kritieke grondstoffen (€296 miljoen, waarvan €118 voorwaardelijk en €178 miljoen reservering)

Voor de energietransitie en het verminderen van economische afhankelijkheid zijn innovatieve batterijen onmisbaar. Nederlandse grootbedrijven, mkb’ers, startups, scale-ups, kennis- en onderwijsinstellingen werken samen aan circulaire batterijsystemen die worden gebouwd uit alternatieve en niet-kritieke grondstoffen. In 2030 wil Nederland hierin toonaangevend zijn.



Biobased Circular (€338 miljoen, waarvan €102 miljoen voorwaardelijk en €236 miljoen reservering)

Met een snellere overgang van fossiele grondstoffen naar biogrondstoffen wordt de Nederlandse kunststofindustrie in staat gesteld om de omslag te maken naar het produceren van circulair plastic. Dit is belangrijk voor de klimaatopgave én stelt Nederland in staat om een innovatieve industrietak op te richten.



Maritiem Masterplan (€210 miljoen, waarvan €110 miljoen voorwaardelijk)

Het doel van het Maritiem Masterplan is om in Nederland ten minste veertig betrouwbare, concurrerende en modulaire klimaatneutrale (demonstratie)schepen te ontwikkelen, bouwen en gebruiken. De Nederlandse maritieme industrie wil met dit duurzame schepen, door de ontwikkeling van innovaties te ondersteunen. Het voorstel kan de sector helpen voortvarend de transitie naar duurzame energiedragers en schepen te maken.



6G-infrastructuur en toepassingen (€203 miljoen, waarvan €61 miljoen voorwaardelijk en €142 miljoen reservering)

Wereldwijd zijn de voorbereidingen voor innovatieve toepassingen van 6G mobiele communicatietechnologie al in volle gang, met een verwachte lancering rond 2030. Dit voorstel zet in op een Nederlandse koploperspositie in deze ontwikkelingen, en richt zich op de ontwikkeling van intelligente componenten, netwerken en toepassingen voor 6G die zorgen voor de volgende generatie betrouwbare en veilige mobiele netwerken.



Deltaplan valorisatie (reservering van €417 miljoen)

Nederland behoort tot de top-drie van Europese landen op het gebied van kenniscreatie, wat een buitengewoon sterke troef is. Een zwakker punt van Nederlandse onderzoekers en ondernemers is echter het naar de markt brengen van deze kennis (valorisatie) onder andere door gebrek aan (durf)kapitaal en onvoldoende samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en ondernemers. Met dit project wordt dit punt aangepakt met als doel om Nederland ook in de top-drie Europese landen qua valorisatie te krijgen.



Holomicrobioom (reservering van €200 miljoen)

Microbiomen zijn overal aanwezig. Het zijn gemeenschappen van miljarden bacteriën, schimmels en virussen die een cruciale rol spelen in de gezondheid van mensen, dieren, planten en milieu. Dit project onderzoekt hoe al deze microbiomen samen een groot netwerk vormen. Met deze kennis van het zogenoemde holomicrobioom kunnen betere en gezondere producten worden ontwikkeld.