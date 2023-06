Minister-president Rutte naar Servië en Kosovo

Minister-president Rutte brengt maandag 3 en dinsdag 4 juli samen met de Luxemburgse minister-president Bettel een bezoek aan Servië en Kosovo. Het bezoek biedt gelegenheid om te spreken over de opgelopen spanningen tussen Servië en Kosovo en het belang van de-escalatie en commitment aan de EU-geleide dialoog tot normalisering van de relaties.

Het bezoek start maandagmiddag 3 juli in Belgrado, Servië. Hier hebben minister-president Rutte en minister-president Bettel een ontmoeting met president Vučić, waarbij zij onder meer spreken over de laatste ontwikkelingen in de regio, de oorlog in Oekraïne en migratie. Ook worden zij ontvangen door minister-president Brnabić. Daarnaast staat in Belgrado een gesprek met Servische NGO’s op het gebied van persvrijheid en LHBTIQ+ op het programma.

Dinsdag 4 juli zijn minister-president Rutte en minister-president Bettel in Pristina, Kosovo. Zij worden hier ontvangen door president Osmani-Sadriu. Ook hebben zij een ontmoeting met minister-president Kurti, waar zij onder meer spreken over de laatste ontwikkelingen in de regio en de oorlog in Oekraïne. Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek met vertegenwoordigers van Kosovaarse NGO’s op het gebied van persvrijheid en LHBTIQ+.