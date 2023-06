Toekomst Nederlandse economie: innovatief, duurzaam, sterk en welvarend

Meedoen en meeprofiteren van brede welvaart Brede welvaart staat centraal in de toekomstige economie van Nederland. Dat heeft het kabinet vandaag bepaald op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Onze toekomstige economie is innovatief en duurzaam en kenmerkt zich door een sterke positie van Nederland in een weerbaar Europa. Het kabinet wil dat mensen in voldoende mate kunnen meedoen en profiteren van economische groei, zo schrijft minister Adriaansens in het Perspectief op de Nederlandse economie.

Nederland heeft een aantrekkelijk ondernemingsklimaat, uitstekende kennisinstellingen en goed opgeleide werknemers. Maar Nederland loopt tegen grenzen aan. Grenzen aan energie, grondstoffen, water, arbeid, natuur en ruimte. Daarnaast zitten concurrerende economieën niet stil.

Minister Adriaansens: “Daarom moeten wij onze koers aanpassen. Dat betekent dat we ons meer gaan richten op de groeisectoren van de toekomst: deep tech, de groene maakindustrie, de circulaire economie en hoogwaardige digitale diensten, zoals kunstmatige intelligentie en digitale platformen. Dat moeten we nú doen, om te voorkomen dat de internationale concurrentie ons te snel en te slim af is en om te zorgen dat we ook in de toekomst in een fijn land kunnen leven.”

Perspectief geeft richting

De vier kenmerken van de Nederlandse economie - innovatief, duurzaam, sterk en brede welvaart voor de samenleving - geven richting aan de strategie en investeringen van bedrijven en overheid. Zij vormen een model waarmee bedrijven en overheid beter keuzes kunnen maken. Bedrijven zullen in Nederland floreren als ze maximale economische, maatschappelijke, ecologische en sociale waarde creëren. De overheid stuurt de ontwikkeling naar deze toekomstige economie met een combinatie van algemeen en gericht beleid, zoals beprijzing, normering en subsidiëring.

Algemeen overheidsbeleid

Het kabinet verstevigt het ondernemingsklimaat voor alle ondernemers. Ook zorgt de overheid ervoor dat de basis op orde is die ervoor zorgt dat innovaties in Nederland ontstaan en groeien. Dat betekent dat het kabinet inzet op goed onderwijs, kennisbeleid, een veilige digitale infrastructuur en (financiële) steun voor innovatieve activiteiten. Daarnaast investeert de overheid in fysieke en digitale infrastructuur en zorgt dat bedrijven en burgers kunnen verduurzamen. Dit betekent onder andere vlotte vergunningverlening, voldoende geschoold personeel en investeringen in energie-infrastructuur voor waterstof, warmte, en de opslag van CO2.

Gericht overheidsbeleid

In aanvulling op dit algemene beleid, voert de overheid gericht beleid om ervoor te zorgen dat technologieën juist in Nederland ontstaan en groeien, zo schrijft minister Adriaansens. Dit doet het kabinet onder meer via het Nationaal Groeifonds en de maatwerkaanpak voor grote CO2-uitstoters in de industrie. Ook werkt het kabinet aan de Nationale Technologiestrategie met als doel uit een lijst van 44 individuele sleuteltechnologieën 5 tot 10 speerpunten te kiezen. Sleuteltechnologieën zijn technologieën waar Nederland wetenschappelijk in uitblinkt en waarin de komende jaren wetenschappelijke en economische groei wordt verwacht. Nederland kan als klein land niet overal goed in zijn. Door te focussen op een aantal sleuteltechnologieën en publiek en privaat geld juist daar in te zetten wil het kabinet de slagingskans van deze technologieën vergroten en op die manier de concurrentiekracht van onze economie vergroten.