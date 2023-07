Internetconsultatie start voor verlenging uitkering oudere werklozen

Voor zestigplussers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt raken, is het vaak moeilijk weer werk te vinden. In het pakket met maatregelen voor de arbeidsmarkt dat minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in april presenteerde, is besloten dat oudere werklozen nog vier jaar langer aanspraak moeten kunnen maken op een IOW-uitkering. Daardoor blijven ze verzekerd van inkomen. De wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) die dat mogelijk moet maken, gaat vandaag in internetconsultatie.