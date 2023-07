Sportminister Conny Helder bezoekt WK voetbal voor vrouwen in Nieuw-Zeeland

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport brengt een bezoek aan het WK voetbal dat van 20 juli tot en met 20 augustus 2023 plaatsvindt in Australië en Nieuw-Zeeland. Zoals gebruikelijk is de minister voor Sport aanwezig bij een groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Donderdag 27 juli bezoekt ze de wedstrijd tegen de huidige wereldkampioen, de Verenigde Staten. De wedstrijd van het Nederlands Elftal wordt gespeeld in Wellington.

WK-bid 2027

Tien jaar na het Europees kampioenschap in Nederland willen Nederland, België en Duitsland nu gezamenlijk het WK voetbal in 2027 organiseren. De vijf Nederlandse speelsteden Amsterdam (Johan Cruijf ArenA), Rotterdam (De Kuip), Eindhoven (Philips Stadion), Enschede (Grolsch Veste) en Heerenveen (Abe Lenstra Stadion) hebben zich begin juli aangemeld. Minister Conny Helder voert in het kader van het WK-bid gesprekken met de Nieuw-Zeelandse en de Australische ministers van sport en ook met de FIFA. Gendergelijkheid is een belangrijk thema in het bid voor de drie landen. Het WK 2027 moet het voorbeeld worden hoe vrouwen een gelijkwaardige positie in de sport kunnen bekleden: of dit nu als speler, coach, scheidsrechter of bestuurder is. Het bid moet uiterlijk op 8 december 2023 zijn ingediend. De FIFA stemt in mei 2024 over de toewijzing van het WK van 2027.

Minister Conny Helder: “Het zou fantastisch zijn als we samen met België en Duitsland het WK voetbal in 2027 kunnen organiseren. Het is een geweldige manier om sport en in het bijzonder het vrouwenvoetbal nog meer op de kaart te zetten in Nederland. Vanaf de tribune ga ik onze OranjeLeeuwinnen natuurlijk van harte aanmoedigen bij de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Ik wens ze via deze weg veel succes bij de eerste wedstrijd tegen Portugal.”

Sociaal veilige sport

Onderdeel van het werkbezoek is kennisuitwisseling met het Sport Integrity Australia (SIA) in Canberra (Australië) over integriteit en veiligheid in de sport. Dit succesvolle voorbeeld wordt gevolgd bij de ontwikkeling van een onafhankelijk integriteitscentrum voor veilige sport in Nederland. Waar sporters terecht kunnen voor het melden en de opvolging van meldingen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing.

Ouderenzorg

Naast sport zal de minister ook enkele bezoeken doen in het kader van de langdurige gezondheidszorg. Bij verschillende zorgorganisaties kijkt ze mee met hun vernieuwde aanpak in het aanbod van wonen en zorg voor ouderen. Ook brengt ze een bezoek aan de Nederlandse zorggemeenschap ‘Ons Dorp’ in Auckland, om kennis over alternatieve werkwijzen in de wijkverpleging voor mensen met alzheimer en andere vormen van dementie uit te wisselen.