Onafhankelijkheidsdag Oekraïne: Nederland hijst de Oekraïense vlag

Op 24 augustus vierde Oekraïne zijn Onafhankelijkheidsdag. Sinds de annexatie van de Krim in 2014 en de grootschalige invasie van februari 2022 verdedigt Oekraïne zich tegen de Russische agressie. Daarom hesen minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Oekraïense ambassadeur Oleksandr Karasevych in Den Haag samen de vlag van Oekraïne. Ook hield de minister een toespraak.

Wat is de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag?

Op 24 augustus 1991 riep het Oekraïense Parlement de onafhankelijkheid uit, waarmee Oekraïne zich losmaakte van de Sovjet-Unie. Later dat jaar, op 1 december, stemde meer dan 90% voor de Oekraïense onafhankelijkheid/voor deze afscheiding. Sindsdien viert Oekraïne ieder jaar Onafhankelijkheidsdag.

Oekraïne vecht voor vrijheid en veiligheid van heel Europa

De onafhankelijkheid van Oekraïne is helaas niet vanzelfsprekend. Momenteel verdedigt Oekraïne zich nog altijd tegen de Russische agressie. Daarmee vecht Oekraïne niet alleen voor de eigen vrijheid en veiligheid, maar ook voor die van heel Europa.

Dit jaar viert Oekraïne de 32ste Onafhankelijkheidsdag. Ter ere van deze dag, en om de steun aan Oekraïne te blijven benadrukken, maakten de Nederlandse provincievlaggen aan de Hofvijver in Den Haag plaats voor de Oekraïense vlag.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Oekraïense ambassadeur in Nederland Oleksandr Karasevych hesen samen de vlag, terwijl het volkslied van Oekraïne werd gezongen. Ook in veel andere Europese landen klonk op deze dag het Oekraïense volkslied. Bij de gelegenheid aan de Hofvijver waren ook ambassadeurs uit andere landen aanwezig, de Burgemeester van Den Haag Jan van Zanen, en Oekraïners die sinds de oorlog in Nederland wonen.

Minister Hoekstra: Nederland blijft Oekraïne steunen

In een korte toespraak herhaalde minister Hoekstra de belangrijkste Nederlandse boodschap. We blijven Oekraïne steunen, zo lang als dat nodig is: met humanitaire hulp, economische en financiële ondersteuning, militaire steun, en met de opvang van Oekraïense vluchtelingen.