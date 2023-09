Hanke Bruins Slot nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

Hanke Bruins Slot (CDA) is met ingang van dinsdag 5 september 2023 de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft het Kabinet van de Koning vandaag bekendgemaakt.

Aanleiding voor de nieuwe taakverdeling is het vertrek per 1 september van Wopke Hoekstra als minister van Buitenlandse Zaken. Liesje Schreinemacher, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, nam in de tussentijd de portefeuille waar.

Minister Bruins Slot

Bruins Slot werkte onder meer als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en diende van 2007 tot 2010 als Officier Artillerie bij de Koninklijke Landmacht. In 2008 werd zij als pelotonscommandant Pantserhouwitser uitgezonden naar Afghanistan. Van 2010 tot 2019 was zij Tweede Kamerlid voor het CDA; onder andere als woordvoerder op het gebied van defensie, binnenlands bestuur, curatieve zorg, preventie, sport en medisch-ethische vraagstukken. In 2019 ging zij aan de slag als gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Bruins Slot was sinds januari 2022 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte IV.