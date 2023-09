Praat u ook met werknemers over doorwerken na de AOW?

Maar liefst één op de tien werknemers in Nederland is 60 jaar of ouder en zal binnen nu en 7 jaar met pensioen gaan. Daarmee verliest Nederland een waardevolle groep werknemers in een zeer krappe arbeidsmarkt. En hoewel iedereen na een lange loopbaan van het pensioen mag genieten, zijn er ook werknemers die helemaal niet willen stoppen. Om werkgevers aan te sporen het gesprek over doorwerken na de AOW aan te gaan, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag met voorlichting onder de noemer ‘Sommige werknemers zijn niet te stoppen’.

Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 AOW’ers wel weer betaald willen werken. Voor werkgevers die verder kijken dan de AOW-leeftijd is een groep van 200.000 ervaren werknemers beschikbaar die in deeltijd zou willen werken. In deze krappe arbeidsmarkt is het daarom belangrijk om met gemotiveerde werknemers in gesprek te gaan over langer doorwerken. Zo behouden bedrijven kennis en ervaring. En hoeven zij misschien minder nieuwe medewerkers te werven. Ook zijn er andere voordelen. Zo zijn de werkgeverslasten lager en de verplichtingen voor doorbetaling bij ziekte minder zwaar.

Minister Van Gennip: "In deze krappe arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig. Werknemers die na de AOW willen doorwerken zijn daarom enorm waardevol. Zij bieden werk- en levenservaring aan bedrijven en dragen nog steeds bij aan de samenleving. Het is een win-winsituatie. Daarom roep ik organisaties op om met werknemers die willen werken na hun AOW in gesprek te gaan."

Het bereiken van de AOW-leeftijd is voor veel mensen een mijlpaal. Ook voor Tineke de Graaf. Toch is ze blij dat ze bij Ambion, een samenwerkingsverband van 24 openbare basisscholen, nog ruim een jaar kan doorwerken als coördinator van de Ambion Academie. Tineke: “Als je vanaf je dertiende werkt, is het best gek om ineens tot stilstand te komen. Ik ben altijd bezig geweest, dus stil zitten past niet bij mij.”

Sommige werknemers zijn niet te stoppen

Het bereiken van de AOW-leeftijd betekent niet meteen dat werknemers niet meer zouden willen doorwerken. Met ‘Sommige werknemers zijn niet te stoppen’ spoort het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers met tips en inspiratie aan om in gesprek te gaan met collega’s die de pensioenleeftijd naderen.

“Een tip die ik werkgevers wil meegeven? Durf het gesprek aan te gaan. Dat geldt voor werkgevers én werknemers”, zegt Githa van Vilsteren, directeur bij landgoed De Wilmersberg in De Lutte. “Heel veel werkgevers staan ervoor open als je wilt doorwerken na je pensioen. Daar ben ik van overtuigd.”

Meer weten?

Kijk op rijksoverheid.nl/aow of ondernemersplein.nl voor werkgevers. Daarnaast kunnen werkgevers in een toolkit inspirerende materialen vinden om het gesprek met hun werknemers aan te gaan over doorwerken na de AOW-leeftijd.