Minister Bruins Slot in gesprek met door Rusland ontvoerde kinderen uit Oekraïne

Rusland maakt zich op grote schaal schuldig aan het ontvoeren van kinderen uit bezette gebieden in Oekraïne. Op 14 september sprak Hanke Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken, met Oekraïense kinderen die slachtoffer waren van deze Russische ontvoeringen.

Russische kinderontvoeringen

Sinds de grootschalige invasie van Oekraïne heeft Rusland duizenden Oekraïense kinderen ontvoerd uit Oekraïne. Daarmee probeert Rusland de kinderen hun Oekraïense familie, identiteit, taal en cultuur te ontnemen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen president Poetin en de Russische commissaris voor kinderrechten Maria Lvova-Belova, voor de deportatie van Oekraïense kinderen.

Oekraïense delegatie in Nederland

Als onderdeel van de Stolen Voices Advocacy Tour zijn Oekraïense vertegenwoordigers drie dagen in Nederland. Hun doel? Zorgen voor meer aandacht voor de ontvoeringen bij internationale besluitvormers en organisaties. Zodat zij de druk op Rusland opvoeren om de ontvoerde Oekraïense kinderen terug te laten keren naar hun geliefden in Oekraïne.

Op 14 september ontmoette minister Bruins Slot de Oekraïense delegatie. Deze bestond uit de Oekraïense ombudsman Dmytro Lubinets, de adviseur van de president van Oekraïne voor kinderrechten Darya Herasymchuk en zes Oekraïense kinderen tussen de 11 en 17 jaar, die in het afgelopen 1,5 jaar door Rusland waren ontvoerd. Gelukkig konden zij terug naar hun familie. Maar voor veel Oekraïense kinderen is dat niet het geval.

In gesprek met ontvoerde kinderen uit Oekraïne

De ontmoeting vond plaats in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. De kinderen werden vergezeld door een tolk (en psycholoog). Minister Bruins Slot sprak met hen en luisterde naar hun aangrijpende verhalen.

Nederland wil DNA-kits beschikbaar stellen

In het gesprek met de Oekraïense delegatie deelde minister Bruins Slot het Nederlandse voornemen om Oekraïne te steunen bij een nieuw DNA-herenigingsproject. Door DNA-sneltesten beschikbaar te stellen wil Nederland Oekraïne helpen een DNA-database op te zetten. Daarmee kunnen familierelaties van door Rusland ontvoerde kinderen die zijn teruggekeerd sneller worden vastgesteld. En zo kunnen Oekraïense kinderen die uit Rusland worden teruggebracht zo snel mogelijk met hun familie worden herenigd. Het project helpt ook bij het verzamelen van bewijsmateriaal voor de kinderontvoeringen, ter ondersteuning van de vervolging van oorlogsmisdrijven, onder andere door het Internationaal Strafhof.

Minister Bruins Slot: “Sinds de inval in Oekraïne heeft Rusland al duizenden Oekraïense kinderen ontvoerd. Deze bewuste politiek van Rusland is ongekend wreed en ontwricht families. Deze kinderen mogen niet van de radar verdwijnen. Het is van groot belang dat zij worden teruggehaald en herenigd met hun families. Met deze DNA-kits kan Nederland Oekraïne hierbij helpen.”

Hoe helpt Nederland Oekraïne nog meer?

Nederland is zeer bezorgd over de Russische deportatie van Oekraïense kinderen, en blijft Oekraïne op allerlei manieren steunen; ook in de strijd tegen kinderontvoering. Door bij te dragen aan onderzoek, door sancties op te leggen aan personen die bij de ontvoeringen betrokken zijn, door steun te bieden voor de terugkeer van ontvoerde kinderen en door internationaal aandacht voor het onderwerp te blijven vragen.

Zo lanceerde de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op 30 maart 2023 een missie met experts voor onderzoek naar de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Samen met onder meer Duitsland maakte Nederland zich sterk voor deze missie. De taak van de missie was om nieuwe onafhankelijke data over de ontvoering van kinderen te verzamelen. Nederland maakt deel uit van de werkgroep voor de missie en levert een financiële bijdrage. De missie bevestigde in haar rapport van 4 mei 2023 (in het Engels) dat Rusland een groot aantal Oekraïense kinderen heeft gedeporteerd en dat dit in sommige gevallen neerkomt op oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid.