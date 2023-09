Minister-president bezoekt de Verenigde Arabische Emiraten

Minister-president Rutte brengt dinsdag 26 september een bezoek aan Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het bezoek staat in het teken van de brede betrekkingen tussen Nederland en de VAE en van samenwerking op het gebied van de energietransitie.

In Abu Dhabi wordt de minister-president ontvangen door de president van de VAE, Sjeik Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. In aanloop naar de klimaatconferentie COP28, die in het najaar plaatsvindt in Dubai, spreken zij onder meer over klimaat en de energietransitie.

Op de Anwar-Gargash Academie gaat minister-president Rutte in gesprek met studenten over geopolitieke ontwikkelingen, klimaat en energie. Ook sluit de minister-president aan bij een bijeenkomst met bedrijven uit Nederland en de VAE, waar een overeenkomst wordt ondertekend over samenwerking op het gebied van watermanagement. Hierbij is ook minister Thani Ahmed Al Zeyoudi voor Buitenlandse Handel aanwezig.