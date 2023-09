Vooraankondiging aanbesteding exploitatie Nederlands paviljoen Expo 2025 in Osaka

Eind oktober wordt de aanbestedingsprocedure voor de exploitatie van het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Expo 2025 Osaka gestart. Deze aanbesteding voor de exploitatie biedt bedrijven die actief zijn in de hospitality- en facility branche de kans zich op het internationale toneel te presenteren. Gezocht wordt naar een consortium dat de catering, hospitality, personeels-, operationeel- en evenementenmanagement, beveiliging, schoonmaak, het uitbaten van de cadeaushop en audiovisuele communicatie van het Nederlands paviljoen kan organiseren en uitvoeren.

Expo 2025 Osaka vindt plaats van 13 april tot 13 oktober 2025 in Japan. De organisatie verwacht ongeveer 28 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers te ontvangen, waarvan ongeveer 90% uit Japan zal komen. Meer dan 160 landen en organisaties zullen deelnemen. Deze editie heeft als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’ en zal gaan over het vormgeven van een wereld waar grote crises rond bijvoorbeeld klimaat en gezondheid de leefbaarheid zullen beïnvloeden.

De Nederlandse deelname heeft als thema 'Common Ground: creating a new dawn together’ en wil bezoekers Nederlandse innovatieve oplossingen laten zien op het gebied van o.a. de energietransitie. Nederland wil tijdens Expo 2025 in het paviljoen aan bedrijven, kennisinstellingen en (culturele) organisaties een ontmoetingsplek bieden om verschillende perspectieven en expertises samen te brengen en zo te komen tot gezamenlijke oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Naast de bezoekerservaring, is er een evenementenruimte, shop en café in het paviljoen aanwezig. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau RAU, ingenieursbureau DGMR, experience design studio Tellart en het Japanse bouwbedrijf Asanuma.

De tender exploitatie Nederlands paviljoen Expo 2025 Osaka zal eind oktober (onder voorbehoud) gepubliceerd worden op Tenderned. Voor meer informatie over de Nederlandse deelname, kijk op www.nlexpo2025.nl