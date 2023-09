De ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken ondertekenen samen met ruim 20 partijen Global Health Pact

De Global Health Hub Nederland is opgericht om een voorloper te zijn in de organisatie van wereldwijde gezondheidzorg. De Hub verenigt daarvoor onder andere kennisinstituten, academici, ngo’s, topsectoren, jongeren, vernieuwers en denktanks die actief zijn op het gebied van mondiale gezondheid. Door krachten te bundelen, dragen de partners van de Global Health Hub Nederland samen bij aan:

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “We voelen allemaal duidelijk de urgentie om te werken aan een wereldwijd robuuster en eerlijker ecosysteem voor de volksgezondheid. De uitdagingen waarvoor we staan zijn zo veelomvattend dat we hiervan op alle mogelijke manieren werk moeten maken. Samenwerking zoeken is daarbij cruciaal. En dan bedoel ik niet alleen dat we een symbiose moeten zien te vinden tussen landen, maar ook tussen overheidsdepartementen en verschillende sectoren. We hebben de expertise nodig van kennisinstituten en niet-gouvernementele organisaties en hebben zowel publieke als private partners nodig. Ieder heeft een rol te spelen. Alleen zo komen we verder om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.”