Benoeming procureur-generaal Openbaar Ministerie BES-eilanden

Bij het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt de heer mr. G.L.C. Schoop tot procureur-generaal benoemd. De Rijksministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

De heer Schoop is thans plaatsvervangend hoofdofficier van justitie voor Curaçao. Eerder was hij officier van justitie bij het Parket van de Hoofdofficier van Justitie van de Nederlandse Antillen en voor Curaçao. Daar had hij onder andere de onderwerpen drugsgerelateerde onderzoeken, levensdelicten, mensenhandel en witwassen in zijn portefeuille.

De heer mr. Schoop zal de functie van procureur-generaal per 1 februari 2024 bekleden.