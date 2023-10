Afspraken met LyondellBasell over versnelde vermindering van CO2-uitstoot

Internationaal chemiebedrijf LyondellBasell wil via de maatwerkaanpak de komende zes jaar grote verduurzamingsstappen gaan zetten bij haar fabrieken in de regio Rotterdam-Moerdijk. Voor 2030 wil het bedrijf zijn CO 2 -uitstoot verminderen met 0,35 tot 0,55 megaton. Dit betekent een reductie van 35 tot 55 procent ten opzichte van de uitstoot in 2020. De intentieverklaring tussen het Rijk, de provincie en het bedrijf is vandaag op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag getekend. Het is de negende afgeronde Expression of Principles (EoP) binnen de Nederlandse maatwerkaanpak tot nu toe.

De intentieverklaring is een belangrijke stap om tot concrete en bindende maatwerkafspraken te komen tussen het Rijk en LyondellBasell om sneller minder CO 2 uit te stoten en bij te dragen aan een duurzame economie en een gezonde leefomgeving.

Gebruik van groene elektriciteit en waterstof

LyondellBasell heeft in Nederland vijf productielocaties, het hoofdkantoor voor Europa en Azië en zorgt voor ongeveer 1.950 banen. In Nederland verwerkt LyondellBasell grondstoffen die nodig zijn voor onze dagelijkse producten zoals wasmiddelen, matrassen, sportschoenen en cosmetica, maar ook voor biobrandstoffen, isolatiematerialen en windmolenbladen. Om het productieproces in de fabrieken in het cluster Rotterdam-Moerdijk te verduurzamen worden drie routes onderzocht.



De eerste route is het gedeeltelijk overstappen naar groene elektriciteit. Hiervoor wil het bedrijf de mogelijkheden onderzoeken om installaties om te bouwen die nu nog gebruikmaken van fossiele brandstoffen. De tweede route is het gedeeltelijk overstappen van aardgas naar waterstof als brandstof. Als mogelijke derde route wordt gekeken of Carbon Capture and Storage (CCS) ingezet kan worden als tussenstap in de verduurzaming, met name als de randvoorwaarden voor de eerste twee routes op korte termijn niet toereikend zijn.



Uiteindelijk wil het bedrijf volledig overstappen op het gebruik van groene elektriciteit en waterstof in productieprocessen, waardoor er dan helemaal geen CO 2 meer wordt uitgestoten.

Stoomnetwerk

LyondellBasell is daarnaast met andere bedrijven van plan te investeren in een stoomnetwerk, waarbij de uitwisseling van restwarmte tussen industriële bedrijven mogelijk wordt. Hierdoor hoeven deze bedrijven in het cluster zelf geen of minder stoom op te wekken. Met dit project kan aardgas worden bespaard en daarmee CO 2 en stikstof gereduceerd.



Naast de voorgenomen CO 2 -reductie is LyondellBasell van plan om ook op andere manieren bij te dragen aan verduurzaming en een gezonde leefomgeving in 2030. Zoals door met biogrondstoffen het productieproces versneld circulair te maken, meer te investeren in mechanische- en chemische recycling zoals nu al gebeurt in een fabriek in Geleen. Of te kijken naar mogelijkheden om met de Carbon Capture and Utilization (CCU)-methode CO 2 te hergebruiken in plaats van op te slaan.



Op dit moment is de stikstofuitstoot van LyondellBasell al laag en onder de wettelijke grens. Deze neemt in de komende jaren verder af door het gebruik van stoom geproduceerd uit restwarmte in plaats van aardgas en de bouw van nieuwe installaties. Ook gaat onderzoek naar verdere reductiemogelijkheden door.

Vervolgstappen maatwerkaanpak