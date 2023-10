Minister Helder brengt bezoek aan Beijing, Hebei, Shanghai en Hongkong

Van 22 tot en met 27 oktober brengt minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) een werkbezoek aan Beijing, provincie Hebei, Shanghai en Hongkong. Bij dit werkbezoek staan ouderenzorg en dementiezorg centraal. Verschillende onderzoekers en bestuurders uit de langdurige zorg in Nederland sluiten bij het bezoek aan.

Minister Conny Helder: “Met de ‘defeating dementia’-conferentie van 2 oktober is al een belangrijke stap gezet in internationale samenwerking op het onderwerp dementie. Nu met mijn bezoek aan China zet ik een volgende stap. Net als Nederland staat ook China voor een grote uitdaging met een vergrijzende samenleving. Ook groeit het aantal mensen met dementie in beide landen. We staan gezamenlijk voor grote uitdagingen om de zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarom wil ik een bezoek brengen aan China om te zien hoe zij met deze uitdagingen omgaan en wat we van elkaar kunnen leren.”

Beijing

Van 22 tot 25 oktober is de minister in Beijing. Daar spreekt ze onder andere met de National Health Commission, de National Development and Reform Commission (NDRC), het ministerie van Civil Affairs, de General Administration of Sport en de China Disabled Persons Federation. Ook zal minister Helder speechen op het International Forum on Senior Care Science and Innovation.

Naast deze gesprekken in Beijing zal de minister naar provincie Hebei reizen om twee nieuwe Cruyff courts te openen. Dat zijn voetbalveldjes van kunstgras die een buurt motiveren tot sport en spel.

Shanghai

In Shanghai zal de minister op 25 oktober verschillende werkbezoeken in het kader van dementie afleggen. Zo bezoekt ze een verpleeghuis waar veel aandacht is voor dementie en de inzet van technologie. Ook bezoekt ze een memory café waar ouderen met dementie hun geheugen blijven trainen. Daarnaast zal ze in Shanghai spreken met verschillende experts en wetenschappers over vergrijzing en dementie.

Op 26 oktober spreekt minister Helder op het Sino-Dutch seminar over dementiezorg.

Hongkong

Op de laatste dag, 27 oktober, is minister Helder in Hongkong om te spreken met de autoriteiten daar en bezoekt ze onder meer het seminar Defeating Dementia Together.

Delegatie

Naast de delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er aanwezigen van Health~Holland, Task Force Health Care, EnrafNonius, Alzheimer Center Amsterdam, Vilans, JAIN, LUMC, WOLK, TU Eindhoven, MeduProf-s, Kokon, Cruyff Foundation en Orange Sports Forum.