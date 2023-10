Minister-president Rutte bezoekt Maleisië en Vietnam

Minister-president Rutte brengt van dinsdag 31 oktober tot en met donderdag 2 november 2023 een bezoek aan Maleisië en Vietnam. Het bezoek staat in het teken van de goede relatie tussen Nederland en de twee landen en de samenwerking op het gebied van hightech, digitalisering en duurzaamheid. Er reist een economische missie met bedrijven mee onder leiding van Brigit van Dijk - van de Reijt, CEO Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Het bezoek start dinsdagavond 31 oktober in Maleisië met een handelsdiner, waarbij het Nederlandse en Maleisische bedrijfsleven en een afvaardiging van de Maleisische overheid aanwezig zijn. Er worden deze avond verschillende samenwerkingsdocumenten getekend op gebied van water, landbouw, duurzaamheid en hightech.

Woensdag 1 november wordt de minister-president ontvangen door minister-president Anwar van Maleisië en spreekt hij met vicepremier Fadillah over de samenwerking op de verduurzaming van palmolie. Verder bezoekt minister-president Rutte chipmachinefabrikant BESI, spreekt hij bij de 6e Malaysia-Netherlands Water Dialogue en gaat hij in gesprek met Maleisische studenten over de Indo-Pacific strategie. Ook brengt hij een bezoek aan de Kuala Lumpur Tower en het Islamic Arts Museum.

Op donderdag 2 november is minister-president Rutte in Vietnam. Hier wordt hij ontvangen door minister-president Pham Minh Chinh van Vietnam en heeft hij een ontmoeting met secretaris-generaal Nguyen Phu Trong van de Communistische Partij van Vietnam (CPV). Ook spreekt minister-president Rutte met vertegenwoordigers van diverse Nederlandse bedrijven en gaat hij op de Hanoi – Amsterdam High School in gesprek met scholieren. Verder neemt hij deel aan het High-tech Business Forum in het Samsung R&D Center, het Green Economy Forum en een bijeenkomst van de Diplomatic Academy of Vietnam en Clingendael.

Er worden tijdens het bezoek samenwerkingsdocumenten met Vietnam getekend op het gebied van zeldzame aardmetalen, douane, vrouwelijk ondernemerschap. Het bezoek wordt afgesloten met een staatsbanket, aangeboden door Vietnam.