Nieuwe VWS-campagne maakt onzichtbare verhalen van eenzame jongeren zichtbaar

Bijna twee derde van alle jongeren voelt zich eenzaam. Toch vinden zij het moeilijk hierover te praten. Om jongeren te laten beseffen dat ze niet de enige zijn en praten helpt, start een nieuwe VWS-campagne. Bij de ‘Hey, het is oké PodKastjes’ bij onder andere scholen, sportlocaties, bibliotheken en bioscopen in heel het land kunnen jongeren verhalen luisteren van andere eenzame jongeren die hun verhaal delen.

63 procent van de jongeren voelt zich eenzaam volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Zij hebben geen of weinig vrienden. Of ze hebben wel vrienden of familie om zich heen, maar voelen zich toch alleen. Omdat ze zich niet verbonden, gezien of begrepen voelen. Langdurige eenzaamheid kan allerlei mentale klachten met zich meebrengen. Zoals onzekerheid, stress en somberheid. Ook kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Erover praten is belangrijk om te voorkomen dat beginnende mentale klachten erger worden.

Praten helpt

Via de PodKastjes is te horen hoe het praten andere jongeren helpt en hoe ze dit doen. Onder andere Jennate (19) vertelt haar verhaal. Zij heeft zich lange tijd eenzaam gevoeld tussen twee culturen. “Ik kom uit een klein dorpje in Limburg. Mijn ouders zijn opgegroeid in Marokko. Met een kerst- of paasbrunch op school had ik als enige ander eten mee. Bij verjaardagsfeestjes moest ik vroeg thuis zijn. Mijn vriendinnen uit Limburg snapten niet waarom ik iets niet mocht. Ik kon het er met niemand over hebben. Langzaam voelde ik me somberder en geïsoleerder. Inmiddels ben ik verhuisd naar Nijmegen en volg ik de studie psychologie. Hier heb ik een studievriendin gevonden waarmee ik kan praten over hoe ik me voel. Dat lucht op.”

Staatssecretaris Van Ooijen: “Als samenleving moeten we echt meer aandacht hebben voor eenzaamheid onder jongeren. We kunnen het toch niet laten gebeuren dat bijna twee derde zich alleen voelt? Vaak vinden jongeren het lastig om erover te praten, bijvoorbeeld omdat ze denken dat ze de enige zijn. Met deze campagne laten we juist zien dat ze echt niet alleen zijn. Met de 'Hey, het is oké PodKastjes' willen we vertrouwen geven om het gesprek aan te gaan. We kunnen allemaal iets doen, het bieden van een luisterend oor is soms al genoeg."

Ook anoniem

Soms vinden jongeren het lastig om te praten met iemand in hun omgeving zoals een vriend, ouder of docent. Dan is het ook mogelijk om anoniem te bellen met een vrijwilliger van bijvoorbeeld de ‘Alles oké? Supportlijn’.

Over de verhalen

Naast Jennate delen ook Mees (24), Sarah (21), Isaac (21) en Dionysia (19) hun verhaal. In de campagnepodcast vertellen ze hoe het is om je alleen te voelen en hoe zij ontdekten dat ze niet de enige waren. Ook hoor je hoe zij zelf een gesprek aangaan met een bekende en hoe ze zich daarna voelen. De verhalen zijn te beluisteren via de ‘Hey, het is oké PodKastjes’ maar bijvoorbeeld ook via Spotify en sociale media.



Kijk voor meer tips en de verhalen van andere jongeren op de Instagrampagina van @heyhetisoke of de website heyhetisoke.nl.