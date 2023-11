Zie het licht: doe je fietslampje AAN in het donker

Op 31 oktober startte minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de campagne Fietsverlichting ‘AAN in het donker’. De dagen worden korter en dat maakt goede verlichting in het verkeer nog belangrijker.

Goede verlichting verkleint de kans op ongelukken met zo’n 20%. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat bijna 10% van de ondervraagden zonder verlichting bij een bijna-ongeval (6%) of bij een ongeval (3%) betrokken is geweest.

Minister Harbers: “In het donker fietsen met verlichting is een stuk veiliger. Niet alleen omdat je dan zelf veel beter zichtbaar bent, maar ook omdat je zo de weg voor je goed kan zien. Het is hartstikke gevaarlijk om zonder verlichting in het donker te fietsen en daarom kun je een boete krijgen van 60 euro als je geen fietsverlichting hebt terwijl dat wel moet. Bereid je dus goed voor op deze kortere dagen en zorg dat je fietslampen goed werken.”

Steeds meer mensen zien het licht

De cijfers van I&O Research laten zien dat inmiddels 86% van de Nederlanders van 18 jaar of ouder vaste fietsverlichting heeft. Dat brengt met zich mee dat de kwaliteit van de verlichting goed is en dat de verlichting niet kan worden vergeten.

De overige personen gebruiken veelal losse lampjes die zij zelf op hun fiets kunnen bevestigen. Vorig jaar toonden verschillende enquêtes al aan dat vooral jongeren vaak niet met goede verlichting op pad gaan.

Fietsverlichting AAN

De campagne wordt gevoerd in samenwerking met provincies, ANWB, TeamAlert, Fietsersbond, Nationale Politie, RAI Vereniging, Bovag en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Zij ondernemen dit najaar verschillende activiteiten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt campagnemateriaal beschikbaar.

Zo gaat TeamAlert bijvoorbeeld met jongerenvoorlichters de straat op om jongeren met een VR-bril te laten ervaren hoe slecht je zonder verlichting zichtbaar bent voor automobilisten. De Fietsersbond is met vrijwilligers in verschillende steden aanwezig om fietsverlichting te repareren of lampjes op fietsen te zetten. VVN zet in op het controleren van juiste fietsverlichting en de politie zorgt voor handhavingsacties.

Dus: check vandaag even of jouw voor- en achterlicht goed werken. En controleer dan ook de fietsen van de kinderen.