Kabinet stuurt Zr.Ms. Holland naar oostelijk deel Middellandse Zee

Het kabinet stuurt het patrouilleschip Zr.Ms. Holland naar het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Het marineschip kan daar ondersteuning bieden in het geval van een evacuatie uit de regio. Ook kan met bondgenoten een bijdrage geleverd worden aan een maritieme corridor om humanitaire hulp naar Gaza te sturen. Dat meldt minister van Defensie Kajsa Ollongren vandaag mede namens de ministeries van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.

Zr.Ms. Holland vertrekt naar verwachting medio deze maand uit Nederland. Het schip komt dan anderhalve week later aan in het operatiegebied. De duur van de inzet is afhankelijk van de actuele ontwikkelingen.

Het kabinet ziet dat de situatie rond het gewapende conflict tussen Israël en Hamas zich snel ontwikkelt. De strijd heeft grote impact op de bevolking van zowel Israël als in de Palestijnse gebieden. Met name in Gaza is de situatie zeer ernstig. Hier hebben inwoners direct humanitaire hulp nodig. Het verruimen en versnellen van de toegang tot het gebied over land heeft daarom prioriteit.

Maar er wordt ook naar opties over zee en door de lucht gekeken. De operationele details voor eventuele inzet van Zr.Ms. Holland worden nader uitgewerkt, in nauwe afstemming met internationale partners.

C-130 transportvliegtuigen

Nederland is momenteel al met 2 C-130 transportvliegtuigen en een marinierseenheid aanwezig op Cyprus. Een van deze toestellen keert op korte termijn terug. Eenmaal in Nederland wordt het gereed gemaakt om snel inzetbaar te zijn voor als dat nodig is. De andere C-130 en de mariniers blijven gereedstaan op Cyprus, volgens de huidige planning is dat tot eind dit jaar.

Minister Ollongren bezoekt vandaag op Cyprus het Nederlandse detachement. Daar spreekt zij ook met haar Cypriotische collega, onder meer over de mogelijkheid van een eventuele hulpcorridor over zee.