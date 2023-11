Koninklijke onderscheiding voor wielrenners Demi Vollering en Annemiek van Vleuten

Tijdens het Wielergala in de Koninklijke Jaarbeurs hebben wielrenners Demi Vollering en Annemiek van Vleuten een Koninklijke onderscheiding ontvangen van minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder. Vollering werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Vleuten werd bevorderd tot Commandeur in de orde van Oranje-Nassau.

Minister Helder: “Wat een voorrecht om op het podium te staan met twee wielrenners die Nederland in de afgelopen jaren zoveel successen hebben gebracht. Twee sporters die ons hebben laten juichen. Een inspirerend voorbeeld voor zoveel meisjes en vrouwen die denken: dat wil ik ook!”

Nadat wielrenicoon Keetie van Oosten-Hage de naar haar vernoemde prijs voor wielrenster van het jaar uitreikte aan Demi Vollering, was het feest nog niet voorbij. Minister Helder betrad het podium en zette Vollering nogmaals in de schijnwerpers. Om haar vervolgens te ridderen vanwege het winnen van de Tour de France Femmes eerder dit jaar.

Ook op andere momenten was Demi Vollering succesvol dit jaar. Met eindzeges in de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. De minister bedankte Vollering voor de manier waarop ze kinderen inspireert. Ze noemde haar ‘onbetaalbaar’ door haar uitstraling naar de samenleving.

Daarna werd ook Annemiek van Vleuten op het podium uitgenodigd. Minister Helder prees Van Vleuten om haar doorzettingsvermogen en indrukwekkende erelijst. Zo won zij in 2022 zowel de Giro d'Italia, de Tour de France Femmes en de Vuelta à Espana, de zogenoemde ‘Grand Slam’. De tweevoudig wereldkampioen stopte in september als professioneel wielrenster.

Naast haar carrière was zij jarenlang een inspirator en mentor voor vele meisjes en vrouwen die het beste uit zichzelf willen halen op fysiek en mentaal gebied. Annemiek van Vleuten is een groot ambassadeur van de (wieler)sport in het algemeen en het vrouwenwielrennen in het bijzonder.