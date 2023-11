Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceert landelijke campagne autodelen

Vandaag start de landelijke campagne ‘Delen maakt je wereld mooier’ vlak bij het Centraal Station in Den Haag. De campagne, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, brengt de voordelen van autodelen onder de aandacht.

Start van de campagne

Vandaag gaven staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen en wethouder Energietransitie, Mobiliteit en Grondstoffen van de gemeente Den Haag Arjen Kapteijns het startsein voor de campagne ‘Delen maakt je wereld mooier’. De campagne brengt de voordelen van het gebruik van deelauto’s onder de aandacht bij mensen met een rijbewijs die wonen in stedelijke gebieden.



Tijdens de campagnelancering maakten voorbijgangers kennis met autodelen door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met mensen die al een deelauto gebruiken. Ook testten bezoekers met een deelautoquiz hun kennis. Veel mensen zijn nog niet bekend met het concept van autodelen. Volgens onderzoek van I&O staat 28 procent van de respondenten binnen nu en vijf jaar open voor het gebruik van een deelauto. Daarnaast geven mensen aan dat ze ervoor openstaan als autodelen beschikbaar is in hun omgeving. Het aantal deelauto’s is in 2023 gestegen met 23 procent tot 7.920. Van deze deelauto’s is 48 procent elektrisch.

Bereikbaar en duurzaam

Staatssecretaris Heijnen: “De bereikbaarheid van heel Nederland is een uitdaging. Met slimme oplossingen zoals deelauto’s zorgen we ervoor dat meer mensen een weg vinden naar een zakelijke afspraak, een familiebezoek of een dagje uit. Voor wie niet dagelijks een eigen auto nodig heeft, is een deelauto een prima oplossing, bijvoorbeeld als je grote spullen moet vervoeren. Het draagt bij aan de ambities van het kabinet om de CO 2 .-uitstoot terug te dringen, zeker doordat een groeiend aandeel deelauto’s elektrisch is en deelauto’s zorgen voor meer ruimte op straat. Met deze campagne willen we mensen de voordelen van autodelen laten zien.”

Wethouder Kapteijns: “Den Haag is een groeiende stad, maar we willen dat het ook een leefbare stad blijft. Met de lancering van de campagne 'Delen maakt je wereld mooier' willen we het belang van deelmobiliteit onderstrepen en het gebruik ervan stimuleren. Het gebruik van deelmobiliteit scheelt niet alleen in de portemonnee, maar geeft de Haagse inwoner de vrijheid om gemakkelijk en flexibel te reizen. Daarnaast wordt de druk op ons wegennet verminderd, verbeteren we de luchtkwaliteit en creëren we meer ruimte voor groen.”

Delen maakt je wereld mooier

Deelauto’s bieden veel voordelen. Zo betaal je alleen als je een deelauto gebruikt en kies je per rit welke deelauto je nodig hebt. Met een deelauto maak je ook nog eens een duurzame keuze. Bovendien zijn er veel verschillende manieren om een auto te delen. Benieuwd naar die verschillende vormen en of een deelauto wat voor jou is? Kijk dan op startmetdelen.nl.