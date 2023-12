Minister-president Rutte ontvangt vrijdag 8 december minister-president Mitsotakis van Griekenland op het ministerie van Algemene Zaken.

In aanloop naar de Europese Raad van 14 en 15 december spreken minister-president Rutte en minister-president Mitsotakis over onder andere de oorlog in Oekraïne, de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden, EU-uitbreiding, het Meerjarig Financieel Kader en migratie.