Ambassadeursconferentie 2024: topdiplomaten weer even ‘thuis’ in Nederland

Van maandag 29 januari tot en met donderdag 1 februari vindt de jaarlijkse ambassadeursconferentie plaats. Nederlandse topdiplomaten die wereldwijd voor Nederland werken, komen dan naar Den Haag voor een werkconferentie over hoe zij de belangen van Nederland behartigen in het buitenland. Diplomaten zijn er immers vóór Nederland, wereldwijd.

Programma

Minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en minister Geoffrey van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaan in gesprek met de ambassadeurs. Later in de week volgen bijeenkomsten met premier Mark Rutte, diverse andere bewindslieden en Kamerleden.

Dit jaar is er speciale aandacht voor de veiligheidssituatie in de wereld. Er wordt gesproken over de conflictsituaties die de wereld in hun greep houden en de positie die Nederland daarbij inneemt. Ook informatieveiligheid en persoonlijke veiligheid op onze posten krijgen uitgebreid aandacht. Verder leggen de ambassadeurs een bezoek af aan de Rotterdamse haven waar geopolitieke ontwikkelingen, handelsbeleid en de energietransitie tastbare gevolgen hebben.

Speeddaten met ondernemers

De ambassadeurs spreken ook maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Op de bedrijvendag kunnen ondernemers met de diplomaten in gesprek en zo internationale handelsmogelijkheden verkennen tijdens de speeddates.

Wereldwijd netwerk

Wereldwijd heeft Nederland 113 ambassades, 28 consulaten-generaal, 12 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO en 2 ambassadekantoren. Volgens het Australische Lowy Institute heeft Nederland daarmee het 16e diplomatieke netwerk van de wereld.