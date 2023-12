Nederland benoemt humanitair gezant voor Gaza-crisis

Minister Geoffrey van Leeuwen (Ontwikkelingssamenwerking) heeft een speciaal humanitair gezant voor Gaza en de regio eromheen benoemd. Diplomaat Marjanne de Kwaasteniet gaat zich vanaf vandaag inzetten om acute noodhulpverlening mogelijk te maken aan mensen die zijn getroffen door de strijd tussen Israël en Hamas.

Voor de hulpverlening werkt Nederland samen met VN-organisaties als OCHA, UNRWA, UNICEF en de Wereldvoedselorganisatie.

In de praktijk lukt het niet om voldoende humanitaire hulp Gaza in te krijgen. De gezant gaat daarom werken aan alle humanitaire thema’s: het verbeteren van ongehinderde toegang voor noodhulp in Gaza, de veiligheid van hulpverleners en de bevordering van humanitaire pauzes en corridors om mensen te kunnen helpen of te evacueren naar veilige plekken. Naleving van het internationaal humanitair recht is daarbij van groot belang.

'De humanitaire situatie is uiterst nijpend en hulporganisaties doen wat ze kunnen. In Gaza en de regio helpen onze partners met onderdak, voedsel en water, medische zorg en psychosociale steun', zegt minister Van Leeuwen. 'Maar de toegang tot mensen in nood en de bescherming van hulpverleners zijn niet gegarandeerd. Daar gaat onze gezant zich voor inzetten. Al onze aandacht is erop gericht om ervoor te zorgen dat er maximaal humanitaire hulp wordt geboden in Gaza.'

Marjanne de Kwaasteniet was onder meer ambassadeur bij de NAVO en in Turkije en Jordanië. Ze gaat nauw optrekken met collega-gezanten van de VS en Duitsland en samenwerken met VN-organisaties, het internationale Rode Kruis en Nederlandse noodhulporganisaties.