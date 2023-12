Jean Asselborn ontvangt Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in goud

Op 12 december ontving de Luxemburgse oud-buitenlandminister Jean Asselborn het Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in goud. Cees Bansema, de Nederlandse ambassadeur in Luxemburg overhandigde de onderscheiding namens minister Bruins Slot.

Ereteken voor Verdienste

Het Ereteken wordt slechts zeer zelden toegekend aan buitenlandse vertrekkende ministers van Buitenlandse Zaken. Jean Asselborn was echter de langstzittende minister van Buitenlandse Zaken in de Europese Unie (EU). Bovendien heeft hij in zijn 19-jaar durende ministerschap veel voor Nederland en voor onze wereldwijde diplomatieke inzet betekend.

Hij was onder andere een vaste waarde in de uitstekende Nederlandse bilaterale relatie met Luxemburg, binnen de Benelux en in de Europese Unie.

Daarnaast was Asselborn 19 jaar lang voor veel Nederlandse diplomaten ook een klein beetje ‘onze minister van Buitenlandse Zaken’. Hij betrok vaak Nederlandse belangen en Nederlandse diplomaten actief bij zijn bezoeken, en in gezamenlijke interventies binnen de EU, VN en NAVO. Zo heeft Asselborn indirect ook het Nederlandse geluid en de Nederlandse aanwezigheid in het buitenland versterkt.